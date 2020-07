IMSA : la date des 24H de Daytona 2021 est connue

La 59e édition des 24 Heures de Daytona se déroulera les 30 et 31 janvier 2021. Le double tour d’horloge ouvrira la saison IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Contrairement aux années passées, le Roar Before the Rolex 24 change de timing pour se tenir du 22 au 24 janvier, soit une semaine avant la course. Les équipes resteront donc sur place avec des actions tournées vers les fans. Le BMW Endurance Challenge se déroulera le 29 janvier.

Les billets seront mis en vente dès le mardi 8 septembre. Les personnes titulaires d’un billet valable plusieurs jours auront un accès au Roar Before the Rolex 24.