IMSA : Kevin Magnussen chez Chip Ganassi Racing dès 2021 ?

Kevin Magnussen pourrait disputer le championnat IMSA WeatherTech en 2021 sous les couleurs de Chip Ganassi Racing. On sait que l’équipe américaine, qui faisait courir les Ford GT en IMSA, en WEC et donc aux 24 Heures du Mans, va engager une Cadillac DPi-V.R (lire ICI) en catégorie DPi dès la saison prochaine.

Le Danois aux 116 Grands Prix de Formule 1 sort tout juste de Formule 1 où son contrat avec Haas F1 Team n’a pas été renouvelé (ainsi que celui de son coéquipier, le Français Romain Grosjean). L’équipe Chip Ganassi Racing, qui fera son retour en catégorie reine aux USA, pourrait aligner, aux côtés de Kevin Magnussen, l’homme en forme de la saison 2020 IMSA : le Néerlandais Renger van der Zande. Ce dernier vient de remporter les 24 Heures de Daytona et Petit Le Mans au volant de la Cadillac DPi-V.R #10 de Wayne Taylor Racing. Cependant, on avait appris il y a quelques semaines qu’il ne serait pas être conservé au sein de WTR…

Le sextuple champion du monde d’IndyCar, Scott Dixon, pourrait rejoindre les deux hommes sur les courses longues, c’est à dire les 24 Heures de Daytona, les 12 Heures de Sebring, les 6 Heures de Watkins Glen et Petit Le Mans.

Ce serait une bonne nouvelle pour Kevin Magnussen. On imagine facilement que son père, Jan Magnussen, ancien pilote phare Corvette Racing, qui gère la carrière de son fils, a joué un rôle dans cette possible arrivée aux USA. On sait aussi que le jeune danois garde un œil sur le WEC et l’arrivée de la catégorie Le Mans Hypercar (LMH et LMDh).

A noter que tout cela est à prendre au conditionnel, rien n’a pour le moment filtré du côté des Magnussen père et fils, de Renger van der Zande ou de Chip Ganassi Racing.

