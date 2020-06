Gustavo Menezes à Sebring avec DragonSpeed; l’équipe confirme son implication en IMSA

Gustavo Menezes va rejoindre l’équipe de DragonSpeed pour la manche IMSA WeatherTech SportsCar Championship qui se déroulera le mois prochain sur le Sebring International Raceway. Le Californien de 25 ans, actuel pensionnaire de Rebellion Racing en WEC, va remplacer Ben Hanley, fer de lance de DragonSpeed, dans le baquet de l’ORECA 07 de l’équipe, aux côtés d’Henrik Hedman, en raison d’un clash de date avec l’European Le Mans Series ce week-end là au Castellet.

Avec un nombre limité de pilotes basés aux États-Unis disponibles en raison des restrictions frontalières actuelles et une course d’IndyCar organisée le même week-end à l’Indianapolis Motor Speedway, le propriétaire de l’équipe, Elton Julian, a déclaré que Menezes était un choix logique. ” Gustavo a terminé P11 en F3 européenne, a passé quelques années aux côtés de Nico (Lapierre) et je pense qu’une grande partie de son évolution a été ce temps passé avec le pilote français. Il s’est amélioré d’année en année jusqu’au niveau où il se trouve maintenant et il a aussi fait partie de la même équipe que [Neel] Jani et [Andre] Lotterer. Il est aussi rapide que n’importe qui maintenant. De plus, sa maturité acquise avec Hugues de Chaunac et la pression de Rebellion ont vraiment élevé son niveau suffisamment pour que je lui confie Henrik pour le week-end. Chaque année, je le note de plus en plus haut au point de penser qu’il est devenu un pro légitime.”

Colin Braun a piloté pour l’équipe aux 24 Heures de Daytona ainsi que lors de la manche WEC à COTA (Circuit of The Americas) à Austin, mais l’ancien pensionnaire de CORE autosport en DPi est maintenant sous contrat avec une autre équipe IMSA LMP2, Era Motorsport.

C’est la première fois que DragonSpeed rencontre ce cas de figure : deux épreuves impliquant ses deux ORECA en même temps et sur des continents différents. Cela a pour conséquence de constituer une équipe “100 pour cent” nouvelle. “Nous construisons une équipe entièrement différente pour Sebring”, a-t-il déclaré à Sportscar365. ” Nous avons l’ADN, nous savons ce que nous faisons. Nous utiliserons notre ingénieur IndyCar qui travaille bien avec notre directeur technique. C’est essentiellement notre équipe IndyCar qui était avec nous à Daytona.”

Du côté de l’Europe, l’ORECA 07 ELMS de DragonSpeed sera pilotée par Ben Hanley, Ryan Cullen et le champion en titre Memo Rojas lors de l’ouverture de la saison au Paul Ricard. Sauf restrictions de voyage, Elton Julian prévoit de faire partie de l’équipe ELMS lors des tests d’avant-saison puis de s’envoler ensuite directement pour la Floride afin de superviser l’IMSA à Sebring. “Il y aura tellement de nouveaux visages qu’il vaut mieux que je sois là. Je vais aussi participer à cette course parce que j’ai des affaires à faire dans le paddock IMSA.”

Elton Julian a réaffirmé son intention de disputer la saison LMP2 entière en IMSA, bien qu’il ait exprimé des inquiétudes sur une éventuelle baisse des inscriptions plus tard dans l’année. L’équipe basée à Indianapolis s’était engagée pour une saison complète à condition d’avoir au moins quatre ou cinq voitures dans la catégorie. “Nous avons l’intention de toutes les faire, mais comme tout le monde, nous surveillons “le terrain de jeu” et nous nous assurons qu’il y a assez de concurrents pour disputer les courses. Sinon, il n’y a pas de raison de dépenser de l’argent pour faire une équipe. Nous allons à Sebring quoi qu’il arrive afin de soutenir la série, soutenir notre écurie et faire circuler l’argent à nouveau. Nous devons le faire. Nous restons attachés au programme IMSA”.