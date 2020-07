IMSA : doublé Mazda Motorsports à Daytona !

Le WeatherTech 240 at Daytona, qui marquait la reprise du championnat IMSA a tourné à l’avantage de Mazda Motorsports qui s’est offert un doublé en Floride à l’issue des 2h40 de course.

La course n’a pas vu un seul drapeau jaune sachant que le départ a été retardé à cause de la météo. La victoire est revenue à la Mazda RT24-P DPi de Jonathan Bomarito et Harry Tincknell (95 tours couverts). Ce nouveau succès de Mazda est le quatrième et le premier de l’ère Multimatic à la tête du programme. Oliver Jarvis et Tristan Nunez ont assuré le doublé Mazda en concédant 10.168s sous le damier. Le podium est complété par la Cadillac DPi-V.R/JDC Miller Motorsports de Sébastien Bourdais et Joao Barbosa.

Au moment du départ, seules deux DPi faisaient le choix des slicks avec Wayne Taylor Racing et Whelen Engineering Racing. Après seulement 9 minutes, Juan Pablo Montoya ouvrait le bal des arrêts pour chausser les slicks. Cameron/Montoya ont terminé au pied du podium. Moins de chance pour la seconde Acura ARX-05/Penske de Castroneves/Taylor, qui s’était pourtant élancée depuis la pole. Le tandem de la #7 a abandonné après 1h15 de course suite à un problème moteur. Sept des huit DPi ont rallié l’arrivée.

Jarvis/Nunez prennent les commandes du championnat avec 64 points, soit 4 de plus que van der Zande/Briscoe, Bomarito/Tincknell et Bourdais/Barbosa.

La Corvette C8.R ouvre son compteur en GTLM…

Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour voir le premier succès de la Corvette C8.R puisque dès sa deuxième course IMSA, Antonio Garcia et Jordan Taylor ont placé la C8.R #3 sur la plus haute marche du podium. Corvette Racing rafle par la même occasion son 100e succès en IMSA. Antonio Garcia a subi la pression de la Porsche 911 RSR #912 de Bamber/Vanthoor qui a terminé à 1.9s. En fin de course, Fred Mako a permis à Porsche de mettre ses deux 911 RSR sur le podium. Le Français, qui partage son volant avec Nick Tandy s’est défait de la BMW M8 GTE de Connor de Phillippi. Gavin/Milner (Corvette) et Krohn/Spengler (BMW) ont terminé à un tour.

#3: Corvette Racing Corvette C8.R, GTLM: Antonio Garcia, Jordan Taylor

Bamber/Vanthoor occupent le leadership en GTLM avec 64 points. Garcia/Taylor sont à 1 longueur, Mako/Tandy et Krohn/Edwards à 4 longueurs.

Doublé Lexus en GTD…

AIM Vasser Sullivan n’a pas raté son meeting de rentrée avec un doublé des Lexus RC F GT3. Aaron Telitz et Jack Hawksworth ont imposé la Lexus #14 assez facilement avec un tour d’avance sur la voiture soeur de Montecalvo/Bell. Les deux Acura NSX GT3/Meyer Shank Racing suivent au classement avec respectivement Farnbacher/McMurry et Parente/Goikhberg.

#12: AIM Vasser Sullivan Lexus RC-F GT3, GTD: Frankie Montecalvo, Townsend Bell, #14: AIM Vasser Sullivan Lexus RC-F GT3, GTD: Jack Hawksworth, Aaron Telitz, Pit Stop

La McLaren 720S GT3/Compass Racing de Fergus/Holton n’a pas pu profiter de la pole. Corey Fergus s’est élancé depuis les stands pour ne pas être parti à temps en piste. Le pilote Compass Racing s’est arrêté peu de temps après le départ pour marquer une pénalité. La McLaren a pris la 11e place de la catégorie GTD.

Jack Hawksworth prend seul les commandes du championnat GTD avec 57 points. Aaron Telitz est à 3 points, de même que Lally/Potter.

Le classement de la course est ici

Prochain rendez-vous à Sebring du 16 au 18 juillet pour le Cadillac Grand Prix of Sebring pour une nouvelle course de 2h40…