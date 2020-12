IMSA : CORE autosport au complet, Performance Tech fait confiance à la jeunesse

Les LMP3 seront autorisées la saison prochaine en IMSA WeatherTech SportsCar Championship et on commence à voir les premiers équipages se remplir.

CORE autosport alignera une Ligier JS P320 pour Jon Bennett et Colin Braun. Le tandem se connaît parfaitement pour rouler ensemble depuis pas mal d’années en IMSA. George Kurtz viendra épauler le duo sur les courses longues. Le pilote de GT3, soutenu par Crowdstrike, partagera son temps entre le LMP3 sur quatre courses et une nouvelle saison en GT World Challenge America Powered by AWS. Matt McMurry, qui arrive de chez Meyer Shank Racing, fera office de quatrième pilote à Daytona.

Du côté de Performance Tech Motorsports, qui doit aussi aligner une Ligier JS P320, seul Mateo Llarena est confirmé dans le baquet à Daytona. Âgé de 16 ans, le Guatémaltèque arrive de la F4. Malgré son jeune âge, on l’a vu cette année en Porsche Mobil 1 Supercup, ce qui a fait de lui le plus jeune pilote à rouler dans la série.