IMSA : 40 autos attendues au Roar Before the 24

La liste des engagés du Roar Before the Rolex 24 (3/5 janvier) fait état de 40 autos : 8 DPi, 7 LMP2, 7 GTLM, 18 GTD.

Aucune surprise à attendre en DPi si ce n’est l’absence de la Cadillac DPi V.R/Juncos Racing. On aura donc quatre Cadillac, deux Mazda et deux Acura.

Le plateau LMP2 prend de la hauteur avec six ORECA 07 et une Riley LMP2. On suivra avec attention les débuts de Rick Ware Racing, Tower Mortorsport by Starworks et Era Motorsport.

Corvette Racing fera débuter sa C8.R face à la concurrence en GTLM. Porsche GT Team, Risi Competizione et BMW Team RLL seront eux aussi en piste. Il faudra désormais s’y habituer, les Ford GT alignées par Chip Ganassi Racing ne seront pas en piste.

La catégorie la plus fournie reste le GTD avec 18 autos. Huit marques sont inscrites : Acura, BMW, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Lexus, Mercedes, Porsche. Aucune Audi R8 LMS GT3 ne figure pour le moment sur la liste des engagés.

La liste incluant les pilotes sera dévoilée ultérieurement.

La liste des engagés est ici