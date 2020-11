IMSA, 12H Sebring : Castroneves (Acura) le plus rapide des Libres 1

Helio Castroneves s’est offert le meilleur temps des premiers essais libres des 12 Heures de Sebring. Le leader au championnat a devancé quatre Cadillac DPi-V.R grâce à un tour en 1:49.360 avec son Acura ARX-05 #7 qu’il partage avec Ricky Taylor et Alexander Rossi.

A 0,035 seconde derrière, on trouve la Cadillac #5 JDC-Miller Motorsports de Sébastien Bourdais et la voiture sœur de l’équipe, la #85, de Matheus Leist. Ryan Briscoe (Cadillac #10 Wayne Taylor Racing) est quatrième, tandis que la Cadillac #31 d’Action Express Racing complète le top 5. Les deux Mazda RT24-P sont sixième et septième.

En LMP2, l’ORECA 07 #52 de PR1/Mathiasen Motorsports (Simon Trummer) a été la plus en vue lors de cette session.

Porsche GT Team commence bien son dernier meeting IMSA avant de tirer sa révérence. La Porsche 911 RSR-19 #911 de Fred Makowiecki a établi le temps de référence en GTLM, 0,374 seconde devant son coéquipier Laurens Vanthoor sur la 911 RSR #912. La BMW M8 GTE #25 de Team RLL, pilotée par Connor De Phillippi, s’est classée troisième.

AIM Vasser Sullivan a mené le GTD grâce à Jack Hawksworth (Lexus RC F GT3 #14), avec un temps de 2:02.961. Il précède de 0,327 seconde Patrick Long (Porsche 91 GT3-R #16 de Wright Motorsports) et la 2e Lexus, la #12, de Townsend Bell.

La séance de 60 minutes a été marquée par un drapeau rouge pour un incident impliquant Patrick Byrne (ORECA 07 #38 Performance Tech Motorsports) qui est sorti dans le virage n°3 dans les 15 dernières minutes. La voiture aurait subi des dommages “essentiellement esthétiques”, la séance a ensuite repris.

Les chronos sont ICI

La deuxième des trois séances d’essais de la journée est prévue à 20 h 35 (heure française).