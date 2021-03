Il y a six ans, l’ORECA 05 roulait pour la première fois !

Il y a tout juste six ans, l’ORECA 05 faisait ses premiers tours de roue sur le circuit du Paul Ricard (Var). Elle est l’héritière de la 03 qui a connu de nombreux succès : titres Equipes et Constructeurs ELMS en 2011 avec Signatech-Nissan, titres Equipes et Pilotes ELMS en 2012 avec Thiriet by TDS Racing, titres Equipes et Pilotes ELMS 2013 et 2014 avec Signatech-Alpine, vainqueur Trophée FIA WEC Equipes et Pilotes LMP2 avec SMP Racing.

« L’ORECA 03 a été le premier prototype conçu par ORECA s’inscrivant véritablement dans le cadre d’un programme compétition-client », confie Anthony Megevand, responsable de la compétition-client chez ORECA, à Endurance-Info. « A l’époque, il s’agissait d’un virage important pour ORECA Technology, parallèlement à l’activité team avec la Peugeot 908 HDi FAP. L’ORECA 03 a gagné de nombreuses courses, de nombreux titres…mais paradoxalement jamais Le Mans alors qu’elle a toujours été très compétitive là-bas, notamment avec l’évolution « 03R ». A chaque édition, il y a toujours eu ce petit caillou dans la chaussure qui a privé cette auto d’une victoire aux 24 Heures du Mans. C’est clairement un regret.»

La 05 se veut donc la digne héritière de la 03 et l’objectif est simple : remporter le WEC et l’ELMS, bien entendu, mais surtout accrocher cette fameuse victoire aux 24 Heures du Mans après laquelle la 03 a toujours couru. La voiture est conçue par David Floury, directeur technique d’ORECA, et Christophe Guibbal, directeur du bureau d’études.

Pour la 05, ORECA a mis un toit à son nouveau prototype pour une meilleure sécurité tout en allant de l’avant en vue de la future réglementation LMP2 qui verra le jour en 2017. En plus, beaucoup d’améliorations par rapport à la 03 sont apportées notamment au niveau de la direction assistée et du démarreur. L’auto est composée de panneaux en zylon anti-intrusion qui permettent, en cas d’accident, d’éviter que les éléments mécaniques transpercent le châssis. De plus, elle possède un crash box arrière. Elle a une largeur de 1 900 mm contre 2 000 mm pour la majorité des LMP2. Le poids du proto a été l’une des priorités afin d’optimiser la répartition des masses. La boite de vitesse intègre désormais un carter nouvelle génération qui la rend plus compacte. L’aérodynamisme a lui aussi été retravaillé pour maximiser les performances, et le panel de réglages de l’auto a été élargi pour la rendre plus adaptable.

« La ORECA 05 est synonyme d’un vrai palier franchi en termes de conception, de réalisation et de performance. Ça se traduit sur l’aéro, l’ajustement des carrosseries, le poids et sa répartition, et bien d’autres choses », poursuit Anthony Megevand. « Elle se situe un peu entre l’ORECA 03 LMP2 et la Rebellion R-One, avec laquelle il y a une certaine filiation. Une des différences est la largeur, réduite par rapport à la concurrence. C’était un choix assumé avec ses avantages et ses inconvénients. Même si ça peut paraître anecdotique, je pense qu’au niveau communication, il y a aussi eu un progrès, dans la réflexion de la présentation et dans la qualité, avec un lancement autour de visuels 3D. »

Les premiers tours de roues de la 05 ont donc lieu au Castellet le 2 mars 2015. Stéphane Sarrazin effectue le déverminage de l’auto qui se déroule sans encombre et sans aucun problème mécanique. « Les gens ne s’en souviennent pas forcément, mais à l’époque le timing était particulièrement tendu. L’ORECA 05 a fait ses premiers tours le 2 mars et elle a été homologuée dans les jours qui suivaient. Le programme d’essais a donc été réduit, mais c’est aussi la preuve de la faculté d’ORECA à corréler simulation et piste. Un mois après, elle débutait en compétition, deux mois plus tard elle gagnait pour la première fois et trois mois après elle remportait Le Mans. C’était un scénario rêvé. »

Oreca 05

En effet, deux équipes l’engagent pour la saison 2015 : KCMG en WEC et Thiriet by TDS Racing en European Le Mans Series. Le 11 avril, l’ORECA 05 de l’écurie française est alignée pour la première fois en compétition aux 4 Heures de Silverstone en ELMS. Elle est pilotée par Pierre Thiriet, Ludovic Badey et Tristan Gommendy. Les trois hommes placent la #46 directement sur le podium pour son baptême du feu en course (3e). Mieux, en mai, elle décroche sa première victoire pour sa 2e apparition lors des 4 Heures d’Imola.

Le moment de vérité approche, l’épreuve du feu : les 24 Heures du Mans. Deux ORECA 03R sont engagées pour Ibañez Racing et Murphy Prototypes ainsi que deux ORECA 05, celle de Thiriet by TDS Racing avec le même trio qu’en ELMS et la #47 de KCMG emmenée par Matthew Howson, Richard Bradley et Nicolas Lapierre. La victoire sera finalement au bout des 24 heures de course comme le raconte Anthony Megevand.

« Je ne sais pas si on croyait vraiment à une possible victoire avant le départ cette année-là. Il n’y avait que deux ORECA 05 au départ (en plus des 03R) et la voiture était encore relativement jeune à ce moment-là. Par ailleurs, Thiriet by TDS Racing avait dû changer de châssis après les qualifs, ça avait été une vraie course contre la montre. Du côté de KCMG, l’écurie n’était pas la plus expérimentée aux 24 Heures du Mans (seulement deux participations en 2013 et 2014 soldées par deux abandons, ndlr).

24 Heures du Mans 2015

La course n’a pas été un long fleuve tranquille, il y a tellement d’anecdotes à raconter à ce sujet… Mais, au final, la roue tournait toujours dans le bon sens. Il faut toujours un brin de réussite c’est ce qui nous avait manqué avec la 03. Elle fut de notre côté en 2015. Ça reste un super souvenir, partagé avec une équipe cosmopolite, un ingénieur top en la personne de Greg Wheeler, et Nicolas Lapierre. La présence de “Nico” a forcément rendu la victoire encore plus spéciale. »

La 05 va alors enchaîner les victoires comme celle des 24 Heures du Mans en 2016 avec Signatech Alpine (Nicolas Lapierre, Gustavo Menezes, Stéphane Richelmi). Cette même équipe termine championne « Teams LMP2 » en FIA WEC tout comme le trio qui s’adjuge la couronne « Pilotes LMP2 » FIA WEC. Un dernier titre est venu bouclée la boucle, celui de l’Asian Le Mans Series avec Jackie Chan DC Racing (2017/2018). La 05 portant le #8 était pilotée par Stéphane Richelmi, Harrison Newey et Thomas Laurent.

24 Heures du Mans 2016

« A l’inverse de l’ORECA 03, l’ORECA 05 a remporté Le Mans. Le paradoxe est inversé puisqu’elle n’a, de manière surprenante, jamais été titrée en European Le Mans Series alors que TDS Racing a gagné à nombreuses reprises dans ce championnat. C’était une première période courte, puisque limitée à deux saisons WEC/ELMS, avant que l’ORECA 05 ne revienne en Asian LMS avec le titre pour Jackie Chan x Jota. C’est le premier prototype qui a permis à ORECA de gagner le LMP2 aux 24 Heures du Mans, cette voiture aura donc forcément toujours une place spéciale dans l’histoire du Groupe ! »

L’ORECA 05 en chiffres :

15 ORECA 05 construites. La première en février-mars 2015. La dernière en 2020.

9 ORECA 05 converties en ORECA 07.

Sur les 6 ORECA 05 non converties, 4 sont encore roulant, dont le châssis #01 victorieux au Mans en 2015 et le châssis #12 qui gagné les 24 Heures du Mans 2016.

36 courses disputées

20 victoires

18 poles

4 titres : deux en WEC, deux en Asian Le Mans Series

2 victoires aux 24 Heures du Mans (2015 et 2016)

7 teams victorieux différents représentant 6 nationalités. 9 entités différentes ont engagé la 05.