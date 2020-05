Le 23 mai 2010, la carrière de Marcel Tiemann s’arrêtait brutalement…

Il y a 10 ans aujourd’hui, la carrière de Marcel Tiemann s’arrêtait brutalement au départ d’une manche de l’International GT Open à Imola. L’Audi R8 LMS/Phoenix Racing qu’il pilotait a été littéralement éjectée hors de la piste par l’Aston Martin DBRS9/Villois Racing d’Angelo Lancelotti.

Gravement blessé (traumatisme crânien, vertèbres cervicales touchées, côtes cassées), le pilote allemand était placé peu de temps après dans un coma artificiel. Les médecins ont confirmé que le pronostic vital n’était pas engagé mais la rééducation serait longue. Rapide, discret, disponible, Marcel Tiemann pouvait compter sur un bel avenir en GT3.

Timo Bernhard, Marc Lieb et Romain Dumas portaient un sticker de soutien à Marcel Tiemann aux 24 Heures du Mans 2010

Né en 1974, Marcel Tiemann s’est fait remarquer dès 1994 avec le titre en Formule Renault Germany. Deux ans plus tard, il remporte le GP de Monaco F3. Son parcours en monoplace s’arrête là et c’est en FIA GT qu’il rebondit dès 1997 en devenant pilote officiel Mercedes sur la CLK. Il passe chez Persson en 1998 puis débute aux 24 Heures du Mans en 1999 mais la CLR qu’il partage avec Mark Webber et Jean-Marc Gounon ne prendra pas le départ de la course suite aux envols que l’on connaît.

Marcel Tiemann de retour dans le paddock VLN fin 2010

La suite de sa carrière passe par le DTM, toujours chez Persson et Mercedes sur une CLK-DTM en 2000. Opel lui donne ensuite la possibilité de développer la Vectra DTM en 2003/2004. C’est d’ailleurs avec Opel qu’il remporte ses premières 24 Heures du Nürburgring en 2003 sur une Astra V8 Coupé alignée par OPC Team Phoenix, partagée avec Manuel Reuter et Timo Scheider.

Marcel Tiemann retrouvera la victoire dans l’Eifel à quatre autres reprises, de 2006 à 2009, à chaque fois sur une Porsche alignée par Manthey Racing. Trois de ses succès l’ont été avec Romain Dumas, Marc Lieb et Timo Bernhard.

Marcel Tiemann et Mike Rockenfeller à Oschersleben (2013) en DTM

Depuis son accident, Marcel Tiemann n’a pas repris la compétition. Atteint d’une hermianopsie, (diminution de la vue dans une moitié du champ visuel d’un oeil), le pilote allemand ne peut pas rouler en compétition. En octobre 2010, Marcel Tiemann était présent en spectateur lors de la finale VLN. Par la suite, il a rendu visite au DTM à Oschersleben en 2013 où il a retrouvé le Phoenix Racing, son ancienne équipe. Le quintuple vainqueur des 24 Heures du Nürburgring a tout de même retrouvé le chemin des circuits en 2012 lors d’un roulage privé durant l’Audi Driving Experience. Une carrière qui s’est arrêtée bien trop tôt…