IGTC : trois Audi officielles pour la finale de Kyalami

Le circuit de Kyalami accueillera comme l’année passée la finale de l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli (10/12 décembre). Audi fera le déplacement en Afrique du Sud avec quatre R8 LMS GT3.

Trois des quatre Audi R8 LMS GT3 seront alignées sous la bannière Audi Sport.

Audi Sport Team WRT fera rouler Dries Vanthoor, Markus Winkelhock et Kelvin van der Linde sur une auto. L’écurie belge alignera un second châssis pour Mirko Bortolotti, Frédéric Vervisch et Charles Weerts. Audi Sport Team Car Collection aura en charge une Audi pour Patric Niederhauser, Mattia Drudi et Christopher Haase. La quatrième Audi sera un engagement privé.

Avant la finale de Kyalami, Audi Sport pointe au troisième rang du championnat derrière Porsche et Mercedes-AMG. Le handicap avec Porsche, qui mène le championnat, est de 33 points. Le mieux classé des pilotes Audi est Markus Winkelhock, cinquième.

Pour ce rendez-vous de Kyalami, les Audi R8 LMS reçoivent une livrée spéciale qui rappelle les couleurs du drapeau sud-africain.