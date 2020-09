IGTC, Indianapolis : 22 autos sur la liste des engagés

Après trois passages de l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli à Laguna Seca, le championnat labellisé SRO change de circuit sur le continent américain cette année pour une course de 8 heures sur le circuit routier d’Indianapolis du 2 au 4 octobre.

La première liste des engagés fait état de 22 autos avec sept des neuf constructeurs inscrits à l’année. Sur ces sept marques, seules ont moins de deux autos (Audi, Bentley).

Vainqueurs à Bathurst, Maxime Soulet, Jules Gounon et Jordan Pepper seront bien entendu en piste sur une Bentley Continental GT3 alignée par K-PAX Racing. La marque la plus représentée est Mercedes-AMG avec DXDT Racing et SunEnergy 1 Racing. On aura trois Mercedes-AMG GT3 à Indianapolis. Walkenhorst Motorsport sera de la partie depuis l’Europe avec une paire de BMW M6 GT3 et Honda alignera deux NSX GT3 pour Racers Edge Motorsport et Honda Racing. Sans grande surprise, Porsche s’appuiera sur deux équipes américaines : Wright Motorsports, Black Swan Racing. Audi Sport n’a pas encore communiqué l’équipage de son Audi R8 LMS GT3.

Les deux Ferrari 488 GT3 seront engagées par Squadra Corse et Vital Speed. Ryan Briscoe fera partie de l’équipage chez Vital Speed.

Le reste du plateau sera composé de GT4. Un certain Joe Dalton est annoncé sur l’Aston Martin Vantage GT4/Notlad Racing by RS1.