HYRAZE League passe à la vitesse supérieure

HYRAZE League franchit une nouvelle étape sur le futur du sport automobile avec comme objectif de lancer une série révolutionnaire de course avec des voitures fonctionnant à l’hydrogène.

Dans un premier temps, jusqu’à six associés uniront leurs forces dans le cadre d’un cycle d’investissement. En tant que directeur général, Martin Marx, membre du directoire de HWA AG, dirigera HYRAZE GmbH jusqu’à nouvel ordre. Plusieurs investisseurs ont déjà promis leur soutien au concept de la série qui repose sur la durabilité.

Des technologies de pointe sont utilisées dans le développement des voitures de course, qui sont alimentées par de l’hydrogène vert. La plateforme technologique qui en résulte stimule l’innovation, dont bénéficiera également la production de véhicules routiers fonctionnant à l’hydrogène.

Avec HYRAZE League, la batterie n’est pas utilisée comme support de stockage d’énergie primaire, mais uniquement comme batterie de performance. L’énergie primaire est générée par l’hydrogène et est ensuite largement restituée par régénération au freinage. Lors d’un freinage complet, jusqu’à 80% du freinage sur l’essieu avant est effectué via les moteurs électriques. Ce chiffre va jusqu’à 100% sur l’essieu arrière. Cela permet de récupérer une part extrêmement élevée de l’énergie. Une demande de brevet a été déposée pour l’ECU complet, qui connecte, qui contrôle et surveille les composants pour l’hydrogène, l’entraînement de la pile à combustible, la direction et les freins.

La minimisation de la pollution par les poussières fines est un facteur clé dans les efforts visant à faciliter la mobilité du futur pour les ressources et l’environnement. Pour cette raison, le système de freinage HYRAZE League bénéficie d’une innovation technique qui réduit massivement les émissions. Pour rassembler les particules de frein dans la voiture, le frein a été déplacé de la roue vers la transmission. La poussière atterrit dans le bain d’huile avant d’être filtrée. Le déplacement du frein permet également de collecter et d’aspirer les débris de pneus à l’aide d’une ventilation durant la conduite.

HYRAZE League se veut être un concept global de véhicule modulaire et autonome qui offre de nouvelles perspectives pour une forme de mobilité durable. L’objectif est de repositionner la course automobile au sein de la société en mettant l’accent sur la durabilité et l’utilisation de technologies du futur. La première saison est prévue pour 2023.