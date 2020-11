Huit invités aux prochaines 24 Heures du Mans connus !

On connait désormais huit invités pour les prochaines 24 Heures du Mans qui auront lieu les 12 et 13 juin 2021 suite à la finale de l’European Le Mans Series qui vient tout juste de se terminer à Portimão (Portugal). Détail des heureux élus !

Deux invitations ont déjà été données lors des dernières 24 Heures du Mans. Comme la catégorie LMP1 va disparaitre à l’issue des 8 Heures de Bahrain, dernière manche WEC de la saison, pour laisser place à la catégorie Le Mans Hypercar, Toyota Gazoo Racing n’a pas donc pas de précieux sésame. Par contre, United Autosports en LMP2 (ORECA 07) et TF Sport en GTE Am (Aston Martin Vantage GTE) en ont une suite à leur succès en Sarthe en septembre dernier. Par contre, du côté de la catégorie GTE Pro, le vainqueur des 24 Heures du Mans 2020 ne reçoit pas d’invitation pour 2021.

Du côté de l’ELMS, on connaissait déjà le champion ELMS 2020 avant Portimão. La domination de United Autosports a été sans partage et le duo Phil Hanson / Filipe Albuquerque (ORECA 07 #22) a gagné trois des cinq manche de la saison, remporté le titre Pilotes, offert à l’écurie britannique le titre et une 2e invitation au Mans.

La deuxième invitation LMP2 est tombée chez…United Autosports également grâce à la 4e place de l’ORECA 07 #32 de Will Owen / Job van Uitert / Alex Brundle. Les trois hommes avaient remporté la première manche de la saison au Paul Ricard.

En LMP3, la lutte opposait deux équipes avec des Ligier JS P320, United Autosports (#2) à nouveau et Inter Europol Competition (#13). Au jeu de la régularité sur l’année, l’équipe britannique a été plus forte avec trois victoires et trois pole positions. Le trio Wayne Boyd, Tom Gamble et Robert Wheldon est donc du coup champion Pilotes LMP3 2020. Cependant, deux invitations seulement peuvent être utilisées par les équipes, et United en a déjà quatre !

En GTE, le suspens au niveau des invitations aux 24 Heures du Mans n’existe plus depuis Monza. On savait déjà que Kessel Racing (Ferrari 488 GTE EVO #74) et Proton Competition (Porsche 911 RSR #77) allaient rafler les deux tickets disponibles. Il restait juste à savoir dans quel ordre ces équipes termineraient, c’est à dire quelle équipe serait championne. Au final, Christian Ried, Michele Beretta et Alessio Picariello (Proton Competition) remportent la manche de Portimão et terminent avec le même nombre de points que les hommes de Kessel Racing (Michael Broniszewski David Perel) mais l’équipe allemande a été la première à remporter une course en ELMS cette année (Castellet), et cela leur permet de coiffer la couronne ELMS 2020..

Iron Lynx peut aussi préparer son retour aux 24 Heures du Mans avec une invitation consécutive au titre GT3 en Michelin Le Mans Cup, invitation à valoir en GTE-Am.

Il reste encore des invitations à distribuer. Il y en aura deux à l’issue de la saison IMSA WeatherTech SportsCar Championship à la discrétion du championnat américain. Les catégories restent à être confirmées.

Ensuite, du côté de l’Asian Le Mans Series, une invitation sera donnée toutes les six voitures engagées à l’année en LMP2. Un billet Le Mans sera donné à l’équipe championne en LMP3. En GT, une invitation sera distribuée pour rouler en GTE-Am au Mans (1 invitation toutes les 4 GT engagées à l’année). On attend maintenant la liste définitive pour l’Asian Le Mans Series version 2021, qui rappelons-le ira visiter Yas Marina (Emirats Arabes Unis) pour quatre courses en février.