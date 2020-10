Hubert Haupt lance un nouveau site commercial sur le Nürburgring

Hubert Haupt, entrepreneur munichois et patron-pilote de Haupt Racing Team, investit dans un nouveau site commercial sur le Nürburgring à proximité immédiate du célèbre tracé allemand. Hubert Haupt Immobilien Holding a acquis une un terrain de 21 535 m2 qui prolonge le parc existant au Nürburgring dans le quartier local de Drees.

Cette acquisition a été précédée d’un appel d’offres dans lequel le concept de Haupt a été convaincant. Il prévoit le développement d’un emplacement commercial moderne qui combine une haute qualité structurelle, une technologie de construction écoénergétique, l’utilisation de matériaux de construction écologiques et une apparence attrayante et verte. Seules des utilisations liées au sport automobile sont prévues. Le team de course HRT sera basé sur place. L’écurie de course, lancée en juin dernier, est née suite à l’arrêt de Black Falcon en GT3.

Les parties non utilisées par HRT elle-même seront louées à des clients dans le secteur du sport automobile ou de l’automobile. Le concept multifonctionnel comprend également des utilisations dans le domaine du service, de l’artisanat, du bureau et de l’administration. Les futurs utilisateurs bénéficieront de solutions sur mesure avec une flexibilité maximale.

« Le Nürburgring a toujours été un endroit très spécial pour moi », a déclaré Hubert Haupt. « En tant que pilote de course, j’ai pu y célébrer de nombreux succès et en tant que propriétaire de l’équipe HRT, cette piste est notre maison sportive. Je suis donc très heureux que notre design ait été convaincant et que nous ayons eu la chance d’avoir cet espace commercial convoité. L’emplacement est vraiment idéal, à quelques mètres de la route proche de Nürburg et intégré dans le magnifique paysage de l’Eifel. L’endroit est parfait pour notre projet de construction d’une nouvelle base de course pour HRT ainsi que pour d’autres utilisations en sport automobile de haute qualité. Nous allons maintenant commencer la sur-planification spécifique de la zone. Notre objectif est de débuter les travaux de construction en 2021. »