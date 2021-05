Hélio Castroneves et Meyer Shank Racing remportent les 500 Miles d’Indianapolis

Hélio Castroneves a décroché sa quatrième victoire aux 500 Miles d’Indianapolis ce dimanche 30 mai. Devant 135 000 spectateurs, nombre limité à cause des restrictions sanitaires, il s’est imposé devant Alex Palou (Chip Ganassi) et le Français Simon Pagenaud (Penske), auteur d’une superbe course en partant 26e.

Le Brésilien rentre dans l’histoire puisqu’il n’est que le quatrième pilote à signer quatre victoires à Indianapolis (2001, 2002, 2009 et 2021) depuis 1911. Il a donc rejoint ce soir trois autres légendes : A.J. Foyt Al Unser, Sr et Rick Mears.

Ce qui est surtout “amusant”, c’est que l’homme de 46 ans ne devrait disputer que cette course en 2021 en IndyCar Series (peut être une autre de prévue en fin de saison). En effet, il s’est plus focalisé sur l’Endurance après la fin de son contrat avec Team Penske en 2017. Il a notamment été sacré champion IMSA en 2020 avec Ricky Taylor sur l’Acura ARX-05 d’Acura Team Penske et, surtout, il vient de remporter les 24 Heures de Daytona en janvier dernier, toujours sur une Acura DPI, mais cette fois-ci alignée par Wayne Taylor Racing. A l’issue de ces 500 Miles d’Indianapolis, il a d’ailleurs fait allusion à Daytona. “J’ai disputé seulement deux courses cette année et j’ai gagné les deux, c’est juste incroyable !” a déclaré Hélio Castroneves sur le podium.

@Matt Fraver / Indycar Series

C’est aussi le succès de Michael Shank et son équipe Meyer Shank Racing à Indianapolis, le premier pour le team américain basé dans l’Ohio et qui roule également en IMSA avec l’Acura ARX-05 #60.

Les autres pilotes impliqué en Endurance cette année ont moins brillé en dehors de Castroneves et Pagenaud. Juan Pablo Montoya s’offre néanmoins un nouveau top 10 en terminant 9e. Colton Herta finit 16e, Scott Dixon, auteur de la pole position, est 17e, Marco Andretti est19e et l’autre vainqueur des 24 Heures de Daytona 2021, Alexander Rossi, n’est classé que 29e. Quant à notre deuxième Frenchie, Sébastien Bourdais, il n’a pas pu faire mieux que 26e…