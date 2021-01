Hamon/Huteau rempilent chez Full Motorsport

Le tandem Full Motorsport composé de Christophe Hamon et Pascal Huteau sera reconstitué cette saison en Championnat de France FFSA GT. L’objectif de l’équipage de l’Audi R8 LMS GT4 #5 sera clairement la couronne Am.

La saison 2020 de Christophe Hamon et Pascal Huteau s’est terminée par une deuxième place au Paul Ricard. Le duo a connu une belle année 2020 avec trois victoires et six deuxièmes places. Les résultats sont simples : victoire ou deuxième place. Les trois scores vierges ont pesé lourd dans la balance au moment de faire les comptes mais il faudra compter sur la paire Hamon/Huteau pour aller chercher la couronne 2021.

L’équipe de Vincent Saphores doit aligner une seconde Audi R8 LMS GT4 cette saison en Championnat de France FFSA GT. Les deux pilotes seront annoncés sous peu.