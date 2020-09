GTWC Europe, Zandvoort : les deux poles pour Emil Frey Racing

Emil Frey Racing s’est offert les deux poles à Zandvoort en GT World Challenge Europe Powered by AWS.

La Lamborghini Huracan GT3/Emil Frey Racing de Mikaël Grenier s’élancera depuis la pole pour la course 1. Le Québécois a tourné en 1:43.629 pour la toute première pole d’une Lamborghini en 2020. Jim Pla a concédé 0.339s sur la Mercedes-AMG GT3/AKKA-ASP Team qui partira en 1ère ligne.

La deuxième ligne sera partagée par l’Audi R8 LMS GT3/WRT de Ryuichiro Tomita et la Mercedes-AMG GT3/TokSport WRT d’Oscar Tunjo. Cinquième temps pour Arthur Rougier sur l’Audi R8 LMS/Saintéloc Racing #25. La session a été interrompue peu de temps avant son terme après un bac de Mikaël Grenier sans conséquence pour la Lamborghini.

La Q2 est aussi revenue à Emil Frey Racing, cette fois à Norbert Siedler, le coéquipier de Mikaël Grenier. Le pilote allemand a bouclé son tour le plus rapide en 1:42.747, soit 36 millièmes plus vite que l’autre Lamborghini/Emil Frey Racing d’Albert Costa. Deux Audi R8 LMS GT3 se partageront la deuxième ligne avec Attempto Racing (Kelvin van der Linde) et Saintéloc Racing (Christopher Haase). Cinquième temps pour Jules Gounon sur la Bentley/CMR.