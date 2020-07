GTWC Europe : WRT impérial à Imola !

Vincent Vosse l’avait dit en préambule de la saison 2020 GT World Challenge Europe Powered by AWS, il faut remettre le Belgian Audi Club Team WRT sur le devant de la scène après une année 2019 en demi-teinte. Le patron de l’écurie belge a été entendu à Imola à l’occasion du lancement de la série Endurance. Mirko Bortolotti, Matthieu Vaxiviere et Kelvin van der Linde ont remporté les 3 Heures d’Imola à l’issue d’une course parfaitement maîtrisée.

WRT attendait un succès dans le championnat SRO depuis Monza en 2018 et c’est à nouveau sur un circuit italien que la Brabançonne a retenti. Matthieu Vaxiviere, auteur du relais de départ, a été comme à son habitude très bon, preuve qu’il mériterait un programme complet. Que dire de Kelvin van der Linde ? Le Sud-Africain a été flamboyant aujourd’hui, enchaînant les dépassements un à un, et Mirko Bortolotti a su tenir la concurrence à distance en fin de course.

Ces 3 Heures d’Imola n’ont pas été de tout repos avec cinq neutralisations sur un tracé où les dépassements sont compliqués. Même les professionnels du pronostic se sont arrachés les cheveux. Si WRT mérite amplement sa victoire, il convient de souligner la belle prestation de la Porsche 911 GT3-R/GPX Racing de Patrick Pilet, Mathieu Jaminet et Matt Campbell, deuxième à 3.4s. L’équipe dirigée par Pierre-Brice Mena prouve une nouvelle fois qu’elle est au rendez-vous, d’autant plus que la seconde Porsche de Dumas/Preining/Delétraz a terminé dans les points. La dernière marche du podium est revenue à la Mercedes-AMG GT3/AKKA-ASP Team de Raffaele Marciello, Felipe Fraga et Timur Boguslavskiy. On a cru que la dernière neutralisation à une dizaine de minutes du damier allait changer la hiérarchie mais les positions n’ont pas évolué. Trois marques différentes dans le tiercé de tête.

Le top 5 est complété par deux autres Audi R8 LMS GT3 avec respectivement WRT (Vanthoor/Mies/Weerts) et Saintéloc Racing (Haase/Winkelhock/Boccolacci).

Si le départ a été tranquille pour les 46 concurrents où seul Maro Engel (Mercedes/HRT) est allé jardiner bien aidé par un autre concurrent, la suite a été plus mouvementée. C’est d’abord la Mercedes-AMG GT3/SPS automotive-performance de Christian Hook qui a tapé les pneus après seulement 10 minutes. Une fois la course relancée, deux Mercedes-AMG GT3 se sont accrochées avec Jean-Luc Beaubelique (AKKA-ASP Team) et Patrick Assenheimer (HRT). Au même moment, la Mercedes-AMG GT3/RAM Racing de Remon Vos et la Bentley Continental GT3/CMR de Petru Umbrarescu sont elles aussi entrées en contact. Seule la Mercedes/HRT a pu continuer sa route.

Le temps de dégager les autos, la voiture de sécurité est entrée en piste et au moment de relâcher les GT3, c’est la Lamborghini Huracan GT3/Imperiale Racing de Giovanni Venturini qui s’accrochait avec un autre concurrent et qui devait s’arrêter en bord de piste. Nouvelle neutralisation. Plus tard, un contact entre la Mercedes/GetSpeed de Fabian Schiller et la Bentley/K-PAX d’Alvaro Parente envoyait la Mercedes dans le bac. Le Portugais allait être pénalisé pour sa manoeuvre. Là aussi, la direction de course sortait le FCY puis le safety-car. La 5e neutralisation est arrivée en fin de course après l’arrêt en bord de piste de la McLaren 720S GT3/59 Racing de Ben Barnicoat.

Avec trois Audi dans le top 5, les R8 LMS GT3 étaient à l’aise sur le circuit d’Imola. Sur leurs terres, les Ferrari 488 GT3 ont animé le début de course mais elles sont rentrées dans le rang avec une pénalité pour chaque auto. La #51 de Pier Guidi/Nielsen/Calado a pris la 7e place derrière la Porsche/ROWE et la #72 de SMP Racing la 20e après avoir perdu beaucoup de temps dans les stands. Week-end à oublier pour les Lamborghini Huracan GT3, la meilleure à l’arrivée étant celle de Costa/Perera/Altoè (Emil Frey Racing), 10e. La #63 de Caldarelli/Mapelli/Lind (Orange 1 FFF Racing Team) a abandonné. Guère plus de chance pour les deux Bentley Continental GT3/K-PAX Racing. Gounon/Soulet/Baptista ont vite été retardés et Parente/Soucek/Pepper n’ont pu faire mieux qu’une 18e place. L’Audi R8 LMS/Attempto Racing de Schramm/Vervisch/Drudi, qui s’était élancée depuis la pole, n’a pas vu le damier. Abril/Engel/Stolz (Mercedes/HRT) ont pris la 16e position.

La victoire en Silver Cup est revenue à la Lamborghini Huracan GT3/Barwell Motorsport de Kujala/MacDowall/Schandorff devant l’Aston Martin Vantage GT3/Garage 59 de Watson/Hasse-Clot et la Porsche 911 GT3-R/Dinamic Motorsport de Pedersen/de Leener/Rizzoli. La Vantage pouvait l’emporter mais Hasse-Clot a été percuté en fin de course. L’équipage de la Lexus RC F GT3/Tech 1 Racing composé de Panis/Neubauer/Buret a montré de belles choses en terminant au pied du podium.

Jonny Adam, l’homme du Pro-Am, s’est imposé dans la catégorie en compagnie de Chris Goodwin et Alexander West sur l’Aston Martin Vantage GT3/Garage 59. Le podium est complété par la Ferrari/Tempesta Racing de Froggatt/Cheever/Hui et l’Audi/Saintéloc de Blanchemain/Rougier/Seyler. Seule concurrente en Am, la Bentley/CMR de Tribaudini/Ricci/Delhez s’est imposée dans la catégorie réservée aux gentlemen.

Le classement de la course est ici

Prochain rendez-vous dans deux semaines avec un meeting Sprint…