GTWC Europe, Paul Ricard : victoire stratégique et titre pour Ferrari !

On savait que la finale GT World Challenge Europe Powered by AWS 2020 sur le circuit Paul Ricard serait disputée histoire de bien fêter le 50e anniversaire du circuit et la 50e course du championnat SRO, le tout dans une période bien compliquée.

La victoire s’est jouée à la stratégie, le titre également. La fin de course s’est jouée entre GPX Racing et AF Corse. A ce petit jeu, c’est la Ferrari 488 GT3/AF Corse d’Alessandro Pier Guidi, Côme Ledogar et Tom Blomqvist qui s’est imposée après 179 tours de course. Une fois de plus au Paul Ricard, l’écart avec le deuxième est infime puisque la Porsche 911 GT3 R/GPX Racing de Mathieu Jaminet, Matt Campbell et Patrick Pilet n’a concédé que 1.690s sous le damier.

Si la Porsche 911 GT3 R #12 a dominé une bonne partie de la course, la tête a changé de camp lors du dernier arrêt. Chez AF Corse, on a opté pour le changement de deux pneus (gauche), ce qui a permis de combler le retard sur la Porsche. Alessandro Pier Guidi est ressorti tout juste devant Mathieu Jaminet. Le pilote officiel Ferrari a pu contrôler jusqu’au damier. Côme Ledogar et Tom Blomqvist, les deux pigistes de luxe pour ce dernier rendez-vous, ont été impeccables. Le Paul Ricard a souvent réussi à Ferrari mais jamais avant aujourd’hui avec la victoire au bout et encore moins le titre.

Chez GPX Racing, il n’y a strictement rien à se reprocher avec une course parfaite de Mathieu Jaminet, Patrick Pilet et Matt Campbell. Le team continue d’apprendre et peut être satisfait de sa première saison complète en Pro avec deux Porsche. Malheureusement, la #40 de Preining/Dumas/Delétraz a vite abandonné sur début d’incendie.

La course d’un format de 6 heures n’a connu qu’une seule neutralisation le temps d’évacuer la Bentley/Team Parker Racing arrêtée en bord de piste. On attendait un regain de forme de la Lamborghini Huracan GT3/Orange 1 FFF de Caldarelli/Lind/Mapelli, ce qui a été le cas. Le trio de la #63 décroche ici son meilleur résultat de la saison avec une 3e place, devant deux Audi R8 LMS GT3/Belgian Audi Club Team WRT, la #32 devant la #31.

Il faut descendre au 6e rang pour trouver la mieux classée des Mercedes-AMG GT3, celle de Haupt Racing Team pilotée par Engel/Abril/Stolz. Il faut signaler le magnifique duel en piste entre Maro Engel et Dries Vanthoor durant plusieurs tours. Ce manoa mano restera comme l’une des images fortes de la saison.

On attendait beaucoup de la Porsche 911 GT3 R/Dinamic Motorsport de Müller/Cairoli/Engelhart mais l’équipage de la #54 n’a jamais été en mesure de jouer le haut de l’affiche, et ce dès les qualifications (26e). Les leaders du championnat en arrivant au Paul Ricard ont pris la 10e place. La course a été encore plus compliquée pour la Mercedes-AMG GT3/AKKA-ASP Team de Marciello/Boguslavskiy/Buhk, seulement 18e. La #88 a été handicapée par un souci de lame avant.

Si Bentley a souvent été en forme sur le Paul Ricard, cette édition 2020 est à oublier pour la marque britannique avec en guise de meilleur résultat une 13e place pour Pepper/Parente/Soucek. On compte 13 GT3 dans le même tour.

Titre en Silver pour Barwell Motorsport

La Lamborghini Huracan GT3/Barwell Motorsport de Patrick Kujala, Frederik Schandorff et Alex MacDowall rafle la Silver Cup devant la Lexus RC F GT3/Tech 1 Racing de Neubauer/Panis/Buret et la Mercedes-AMG GT3/HRT de Haupt/Afanasiev/Beretta. Victoire de l’Aston Martin Vantage GT3/Garage 59 de Marvin Kirchöffer, Alexander West et Chris Goodwin en Pro-Am devant la Lamborghini Huracan GT3/Barwell Motorsport et la Ferrari 488 GT3/Sky Tempesta Racing. Comme à Spa, la Bentley Continental GT3/CMR remporte la catégorie Am, cette fois avec Stéphane Tribaudini, Nicolas Misslin et Philippe Chatelet.

Garage 59 rafle la couronne Pro-Am

Alessandro Pier Guidi est donc seul champion 2020 avec un total de 79 points. Pilet/Jaminet/Campbell comptent 65 points, Müller/Engelhart/Cairoli 53, Bortolotti/van der Linde 52, tout comme Marciello/Boguslavskiy.

SMP Racing (qui partage la licence avec AF Corse) décroche le titre Equipes, Barwell Motorsport en Silver, Garage 59 en Pro-Am.

Goodwin/West sont champions en Pro-Am, Schandorff/MacDowall/Kujala en Silver, Tribaudini en Am.

CMR rafle la classe Am

Du côté du GT World Challenge Europe (Sprint + Endurance), Timur Boguslavskiy est seul champion devant Weerts/Vanthoor et Marciello. Perez-Companc est titré en Silver, Froggatt/Cheever en Pro-Am. WRT rafle la couronne Equipes, Madpanda Motorsport en Silver et Sky Tempesta Racing en Pro-Am.

