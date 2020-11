GTWC Europe, Paul Ricard : Tom Blomqvist remplace Sam Bird chez AF Corse

AF Corse opère un changement sur l’équipage de la Ferrari 488 GT3 #51 pour la finale GT World Challenge Europe Powered by AWS du Paul Ricard.

Sam Bird ne roulera finalement pas pour la structure italienne dans le Var comme c’était initialement prévu. C’est Tom Blomqvist qui rejoint l’équipage de la Ferrari pour épauler Côme Ledogar et Alessandro Pier Guidi. Seul le pilote italien peut décrocher la couronne. James Calado et Nicklas Nielsen, les deux coéquipiers réguliers de Pier Guidi, sont retenus en WEC à Bahrain.

Cette saison, Tom Blomqvist est l’homme de tous les programmes. On devait le voir chez R-Motorsport en Europe mais le programme s’est arrêté. Blomqvist était présent aux 12 Heures de Bathurst sur une McLaren 720S GT3. On l’a vu ensuite aux 24 Heures du Mans et Total 24 Heures de Spa sur la Ferrari 488 GT3/HubAuto Racing.