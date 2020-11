GTWC Europe, Paul Ricard (Libres) : Saintéloc Racing donne le ton

La séance d’essais libres matinale de la finale GT World Challenge Europe Powered by AWS est revenue à l’Audi R8 LMS GT3/Saintéloc Racing de Dorian Boccolacci, Markus Winkelhock et Christopher Hasse. Avec un meilleur chrono de 1:54.487, le Français a devancé de 0.254s la Mercedes-AMG GT3/HRT de Vincent Abril, Luca Stolz et Maro Engel. Troisième temps pour la Porsche 911 GT3 R/GPX Racing de Patrick Pilet, Mathieu Jaminet et Matt Campbell. Le top 5 est complété par l’Audi R8 LMS/Attempto Racing de Vervisch et la Mercedes-AMG GT3/AKKA-ASP de Marciello.

La catégorie Pro-Am a été dominée par la Lamborghini Huracan GT3/Barwell Motorsport de Sandy Mitchell, Rob Collard et Leo Machitski, 6e au général. La Lexus RC F GT3/Tech 1 d’Aurélien Panis, Timothé Buret et Thomas Neubauer s’est montrée la plus rapide en Silver et la Bentley Continental GT3/CMR de Nicolas Misslin, Stéphane Tribaudini et Philippe Chatelet a décroché le meilleur temps en Am.

La séance a été interrompue à deux reprises, une première fois à cause de l’Audi R8 LMS/Saintéloc Racing de Fabien Michal, une deuxième fois suite à une petite sortie de la Bentley/K-PAX Racing de Rodrigo Baptista.