GTWC Europe, Paul Ricard : 40 GT3 attendues pour la finale 2020 !

Malgré le confinement, la finale GT World Challenge Europe Powered by AWS va pouvoir se dérouler sur le Circuit Paul Ricard du 13 au 15 novembre. Les autorités françaises permettent la poursuite des compétitions sportives professionnelles organisées à huis clos avec un protocole sanitaire strict. L’événement repasse en protocole sanitaire 1, à savoir que les journalistes n’auront pas accès au meeting. Les équipes devront composer avec un personnel réduit de 15 personnes par auto.

Pour la partie sportive, 40 GT3 sont attendues pour cette finale d’un championnat Endurance 2020 qui aura connu quatre manches. Les habituels protagonistes répondent présents malgré les complications pour voyager.

On note l’arrivée d’une seconde Ferrari 488 GT3 pour Rinaldi Racing en Pro-Am, du retour de la Mercedes-AMG GT3/GetSpeed Performance et de l’absence de la Mercedes/SPS automotive-performance. D’autres absences sont à noter : pas de McLaren/Optimum Motorsport, de Mercedes/AKKA-ASP #97 et de Porsche/ROWE. Pour le reste, le plateau est connu. C’est dans les équipages qu’il faut voir les changements.

Alex Buncombe est attendu sur la Bentley Continental GT3/K-PAX Racing #9 en remplacement d’Alvaro Parente. Dennis Olsen, champion IGTC 2019, retrouvera la Porsche 911 GT3 R/GPX Racing #40 avec à ses côtés Romain Dumas et Thomas Preining. Les équipages Ferrari ont eux aussi bougé pour faire face à la concurrence du WEC. Côme Ledogar et Sam Bird aideront Alessandro Pier Guidi à rafler le titre sur la Ferrari 488 GT3/AF Corse #51. Toni Vilander et Antonio Fuoco seront quant à eux sur la #72 de SMP Racing. Maxi Buhk remplacera Felipe Fraga sur la Mercedes-AMG GT3/AKKA-ASP Team #88. Chez Garage 59, Marvin Kirchhöfer prend la place de Jonny Adam. Emil Frey Racing doit encore trouver un remplaçant à Franck Perera, retenu à Sebring.

Avant la finale, dix équipes peuvent encore mathématiquement rafler la couronne Endurance : Dinamic Motorsport, AKKA-ASP, AF Corse, ROWE Racing, GPX Racing, Belgian Audi Club Team WRT, Haupt Racing Team, Saintéloc Racing, Attempto Racing, K-PAX Racing. Il reste 33 points (+1 pour la pole) à distribuer (barème de 33, 24, 19, 15, 12, 9, 6, 4, 2, 1). Du côté des pilotes, Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy et Felipe Fraga mènent le championnat à égalité de points avec Christian Engelhart, Sven Müller et Matteo Cairoli.

Sept équipes restent en lice pour le titre Endurance en Pro-Am : Sky Tempesta Racing, Garage 59, Barwell Motorsport, AF Corse, Orange 1 FFF Racing Team, Rinaldi Racing, Boutsen Ginion Racing. Comme en Pro, deux équipages arriveront dans le Var avec le même nombre de points : Jonathan Hui, Chris Froggatt et Eddie Cheever d’un côté, et Chris Goodwin, Jonny Adam et Alex West de l’autre. Sandy Mitchell et Rob Collard, tout juste titrés en British GT, sont eux aussi en lice avec Leo Machitski.

Du côté de la Silver Cup, Barwell Motorsport mène les débats avec 18 points d’avance sur Garage 59. Haupt Racing Team, Orange 1 FFF Racing Team et Madpanda Motorsport peuvent encore nourrir des espoirs de titre. Frederik Schandorff, Patrick Kujala et Alex MacDowall sont en tête du championnat Pilotes.

Le titre Am se jouera entre CMR et Saintéloc Racing.

