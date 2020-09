GTWC Europe, Nürburgring (Pre-Qualifs) : WRT et Vanthoor prennent l’avantage

Après Marciello et AKKA-ASP Team, c’est au tour de Dries Vanthoor et du Belgian Audi Club Team WRT de se hisser en haut de la feuille des temps lors de la séance pré-qualificative du meeting GT World Challenge Europe Powered by AWS au Nürburgring. Le pilote de l’Audi R8 LMS GT3 #32 a tourné en 1.54.990, 25 millièmes plus vite que la Porsche 911 GT3-R/GPX Racing de Romain Dumas. Troisième chrono pour la Mercedes-AMG GT3/HRT de Abril/Stolz/Engel. La Ferrari 488 GT3/AF Corse #51 et la seconde Porsche/GPX Racing complètent le top 5.

Meilleur temps en Silver Cup de la Porsche 911 GT3-R/Dinamic Motorsport #56. En Pro-Am, la Ferrari 488 GT3/AF Corse #52 s’est montrée la plus rapide de la catégorie.

Les qualifications débuteront à 19h10…