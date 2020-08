GTWC Europe, Misano (C2) : doublé Mercedes, AKKA-ASP devant HRT

Après Audi et le Belgian Audi Club Team WRT hier en course 1, c’est au tour de la Mercedes-AMG GT3/AKKA-ASP Team de Raffaele Marciello et Timur Boguslavskiy de s’imposer en GT World Challenge Europe Powered by AWS à Misano lors de la course 2.

Le tandem de la Mercedes #88 a devancé une autre Mercedes-AMG GT3, celle de Haupt Racing Team de Luca Stolz et Maro Engel. Très belle troisième place de l’Audi R8 LMS GT3/Saintéloc Racing de Christopher Haase et Arthur Rougier. Le Limougeaud a une nouvelle fois montré de très belles choses pour sa première saison en GT.

Du côté de l’Audi R8 LMS GT3/WRT de Vanthoor/Weerts, victorieuse en course 1, on s’est un peu emmêlé les pinceaux avec quelques contacts et une 4e place finale. La Lamborghini Huracan GT3/Emil Frey Racing de Costa/Altoè complète le top 5.

Malgré une 7e place, Ryuichiro Tomita et Kelvin van der Linde peuvent nourrir quelques regrets. Le Japonais tenait parfaitement son rang pour une place sur le podium avant une baisse de rythme. Très en verve hier, Jules Gounon et Nelson Panciatici ont pris la 8e place sur la Bentley Continental GT3/CMR #107.

Nouvelle victoire de Steven Palette et Simon Gachet en Silver Cup sur l’Audi R8 LMS GT3/Saintéloc Racing #26. Les deux pilotes français ont devancé les frères Owega sur une Audi/WRT et la Bentley/CMR de Jean/Chevalier. Andrea Bertolini et Louis Machiels ont raflé la mise en Pro-Am sur la Ferrari/AF Corse.

Une course à oublier pour la Lexus RC F GT3/Tech 1 Racing de Neubauer/Panis, partie des stands suite à un changement de moteur, et qui a été pénalisée pour une touchette sur la Mercedes-AMG GT3/AKKA-ASP Team de Hites. La Mercedes #89, trop endommagée, ne prendra pas part à la course 3.

