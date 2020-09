GTWC Europe, Magny-Cours (Libres) : Haupt Racing Team en pointe…

Haupt Racing Team a décroché le meilleur temps de la séance d’essais libres du meeting GT World Challenge Europe Powered by AWS de Magny-Cours. La Mercedes-AMG GT3 de Maro Engel et Luca Stolz a tourné en 1.36.694. Une autre Mercedes-AMG GT3 s’est illustrée, celle de Raffaele Marciello et Timur Boguslavskiy qui a concédé 20 petits millièmes.

La Ferrari 488 GT3/Tempesta Racing de Fisichella/Hui a pris le 3e chrono (meilleur temps en Pro-Am). Du côté de la Silver Cup, c’est la Mercedes-AMG GT3/TokSport WRT de Tunjo/Juuso qui s’est montrée la plus rapide de la session.