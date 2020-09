GTWC Europe, Magny-Cours : 24 GT3 en terre nivernaise

Après Misano, le GT World Challenge Europe Powered by AWS dans sa version Sprint prend la direction de Magny-Cours en fin de semaine pour un meeting bien chargé. La liste des engagés fait état de 24 GT3, soit une unité de plus qu’en Italie.

La Ferrari 488 GT3/Sky Tempesta Racing de Giancarlo Fisichella et Jonathan Hui rejoindre le championnat en plus de celle de Chris Froggatt et Eddie Cheever. Les autres équipages restent identiques.

Le Belgian Audi Club Team WRT arrivera fort de deux succès à Misano grâce à Charles Weerts et Dries Vanthoor contre un à Timur Boguslavskiy et Raffaele Marciello pour le compte de AKKA-ASP Team. Malchanceuse de l’autre côté des Alpes, la Lexus RC F GT3/Tech 1 Racing de Thomas Neubauer et Aurélien Panis aura à coeur de briller en terre nivernaise. Le camp Bentley sera à nouveau représenté par CMR avec Gounon/Panciatici et Chevalier/Jean. Saintéloc Racing a de sérieux atouts au niveau de ses équipages avec Rougier/Haase d’un côté, Palette/Gachet de l’autre. Les deux Lamborghini Huracan GT3 seront celles de Emil Frey Racing avec Altoè/Costa et Grenier/Siedler. Attention aussi à la Mercedes-AMG GT3/HRT de Maro Engel et Luca Stolz pour jouer les premiers rôles. Les différentes équipes partiront sur un même pied d’égalité puisque c’est la première fois que la série Sprint se rend à Magny-Cours.

Deux courses sont programmées, dont une en nocturne samedi de 22h15 à 23h15. La seconde manche se déroulera dimanche de 13h45 à 14h45.

La liste des engagés est ici

Le timing est ici