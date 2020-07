GTWC Europe : les nouvelles gommes GT3 et GT4 prêtes à l’emploi…

Les concurrents GT3 et GT4 disposent de nouvelles gommes Pirelli cette année sur les différents championnats labellisés SRO Motorsports Group. Le manufacturier unique du GT World Challenge Europe Powered by AWS et de la GT4 European Series introduit une nouvelle gamme de pneus dès Imola.

Les GT3 utilisent le P Zero DHE, évolution du DHD2 avec comme objectif de rendre le pneu encore plus polyvalent pour la grande variété de GT3 mais aussi pour une utilisation plus confortable pour les pilotes Am. En GT4, le P Zero DHB prend la suite du DH, là aussi dans le but d’améliorer les différents aspects de la performance du pneu. Les gommes Cinturato WH restent en place pour la pluie.

Matteo Braga, responsable de l’activité circuit de Pirelli, se veut confiant : « La nouvelle gamme de pneus développée pour le GT3 ouvre la voie à la direction que nous souhaitons prendre dans les prochaines années sur le plan de la conception afin de répondre aux exigences de nos clients en matière de performance, de fiabilité, de constance et d’adaptation. Nous avons reçu et agi sur les commentaires d’une grande variété de pilotes au cours du processus de développement, ce qui s’est reflété dans l’accueil positif reçu par le DHE dans les championnats qui ont déjà débuté aux Etats-Unis et en Italie. Les nouveaux pneus pour le GT4 adoptent désormais la même philosophie que les pneus GT3, eux-mêmes issus de notre expérience en Formule 1. Ils offrent encore plus de constance sur une gamme encore plus large de voitures, dont les performances augmentent sans cesse. »