GTWC Europe : les deux équipages Emil Frey Racing confirmés

La crise que traverse le monde actuellement n’épargne pas le sport automobile. A un peu plus d’un mois avant le lancement des hostilités en GT World Challenge Europe Powered by AWS, Endurance-Info a commencé à recontacter les équipes pour voir si les plans 2020 sont maintenus.

Absent la saison dernière dans la série SRO Motorsports Group, Emil Frey Racing fait son retour cette saison avec un programme qui reste confirmé comme nous l’a confié l’écurie suisse dirigée par Lorenz Frey-Hilti.

Titré en 2019 en International GT Open, Emil Frey Racing fera rouler deux Lamborghini Huracan GT3 en GT World Challenge Europe Powered by AWS avec deux autos en Sprint et deux en Endurance. Bien entendu, les deux Lamborghini rouleront dans la classe Pro.

Albert Costa, Franck Perera et Giacomo Altoè se partageront le volant de la #163. La #14 sera confiée à Mikaël Grenier, Norbert Siedler et Ricardo Feller. Seul Altoè n’était pas présent en mars dernier durant les essais officiels sur le Paul Ricard à cause des problèmes de voyage. Jürg Flach fera toujours office de directeur technique.

Avant de faire confiance à Lamborghini, Emil Frey Racing a développé l’Emil Frey GT3 Jaguar avec de bons résultats à la clé. En janvier 2015, l’équipe suisse est passée à la Lexus RC F GT3 avec un programme en International GT Open puis en Blancpain GT Series.