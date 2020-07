GTWC Europe, Imola (Pré-Qualifs) : les Audi en forme…

Les Audi R8 LMS GT3 ont retrouvé des couleurs à Imola en GT World Challenge Europe Powered by AWS lors de la séance pré-qualificative. Le meilleur chrono est revenu à Mirko Bortolotti sur l’Audi #31 engagée par WRT en 1.41.702. Le coéquipier de Matthieu Vaxiviere et Kelvin van der Linde a devancé une autre Audi, celle de Attempto Racing partagée par Mattia Drudi, Kim-Luis Schramm et Frédéric Vervsich. La #66 a concédé 0.217s.

Troisième chrono pour une autre Audi, celle de Saintéloc Racing de Rougier/Blanchemain/Seyler, meilleur temps en Pro-Am. On trouve ensuite la Bentley Continental GT3/K-PAX Racing de Soucek/Parente/Pepper et la seconde Audi/Saintéloc de Winkelhock/Haase/Boccolacci.

La plus rapide des Mercedes-AMG GT3 a été celle de GetSpeed pilotée par Buhk/Lorandi/Schiller, 6e temps. Très beau 7e chrono (le meilleur en Silver Cup) de la Lexus RC F GT3/Tech 1 Racing de Panis/Buret/Neubauer. Une seule Porsche 911 GT3-R dans le top 10 avec ROWE Racing, 9e. Le top ten est complété par la Lamborghini Huracan GT3/Orange1 FFF Racing Team #63.

Les qualifications débuteront à 17h30…