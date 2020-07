GTWC Europe, Imola (Libres) : AKKA-ASP Team donne le ton

La séance d’essais libres du meeting GT World Challenge Europe Powered by AWS d’Imola est revenue à la Mercedes-AMG GT3/AKKA-ASP Team de Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy et Felipe Fraga en 1.41.655. La Bentley Continental GT3/K-PAX Racing de Jules Gounon, Maxime Soulet et Rodrigo Baptista a concédé 0.141s. Troisième chrono pour la Mercedes-AMG GT3/AKKA-ASP Team de Pla/Beaubelique/Barthez.

On trouve ensuite la Porsche 911 GT3-R/GPX Racing #12, l’Audi R8 LMS GT3/Saintéloc Racing #25 et la seconde Porsche/GPX Racing.

Après les orages d’hier, le soleil est revenu sur le circuit d’Emilie-Romagne. La session a été interrompue à trois reprises. C’est d’abord un panneau publicitaire qui s’est décroché d’une passerelle. Ensuite, la McLaren 720S GT3/Optimum Motorsport de Wilkinson a terminé sa course dans les graviers après un contact avec la Mercedes-AMG GT3/SPS automotive-performance. En fin de séance, un contact entre la Bentley Continental GT3/CMR de Romano Ricci et la Lamborghini Huracan GT3/Imperiale Racing de Lucas Mauron a mis un terme prématurément à la session, la Lamborghini terminant sa course dans les graviers.

Prochaine séance à suivre à partir de 13h10…