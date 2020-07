GTWC Europe : Haupt Racing Team quasiment au complet

Avec deux Mercedes-AMG GT3 en GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance et une en Sprint, Haupt Racing Team compte bien se faire rapidement un nom sur la scène internationale GT3.

Les choses ont plutôt bien débuté avec une 2e place en Nürburgring Endurance Series fin juin.

La Mercedes-AMG GT3 de pointe qui évoluera en GT World Challenge Europe Powered by AWS aux mains de Vincent Abril, Maro Engel et Luca Stolz reçoit une livrée orange et noire suite à l’arrivée de AM Solutions comme partenaire principal. La première livrée, du temps de Black Falcon, montrait une Mercedes intégralement orange. Ces mêmes couleurs seront conservées pour les 24 Heures du Nürburgring et le championnat Nürburgring Endurance Series. Dès ce week-end, la #16 sera confiée à Maro Engel, Manuel Metzger et Adam Christodoulou. Luca Stolz viendra renforcer le trio sur la manche dominicale. Pour le championnat GT World Challenge Europe Sprint, Engel/Stolz tenteront de décrocher la couronne.

Deux des trois pilotes de la seconde Mercedes-AMG GT3 pour la campagne GT World Challenge Europe sont connus. Hubert Haupt sera de la partie en Silver Cup avec à ses côtés Finlay Hutchinson. Le plan initial de l’Ecossais était de disputer la série Sprint pour Black Falcon mais il sera finalement présent en Endurance. Le troisième pilote sera annoncé ultérieurement.