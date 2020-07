GTWC Europe : Ferrari met les bouchées doubles

Entre Ferrari et le GT3, ça a souvent été je t’aime moi non plus. On a souvent vu des 458 italia GT3 puis des 488 GT3 mais principalement en Pro-Am et Am. Kessel Racing avait tout de même joué le titre Blancpain Endurance Series en 2013. Quatre ans plus tard, l’année du 70e anniversaire, Ferrari avait tout de même aligné deux 488 GT3 pour la gagne, une pour Spirit of Race, une pour SMP Racing. Mais là encore, le titre n’était pas au bout et les deux équipes avaient terminé à 40 longueurs des champions. L’année passée, il aura manqué 1 petit point à SMP Racing pour rafler la couronne Endurance. En revanche, les titres n’ont pas manqué ces dernières saisons en Pro-Am et Am. Toutes les Ferrari 488 GT3 seront équipées du nouveau kit Evo 2020.

2020 marque le retour de deux Ferrari 488 GT3 en GT World Challenge Europe Powered by AWS avec un seul objectif : le titre ! La Ferrari 488 GT3 alignée par AF Corse sera confiée à Nicklas Nielsen, Alessandro Pier Guidi et James Calado. « Je suis heureux de faire mon retour dans un championnat GT3 majeur avec un équipage officiel », a déclaré Alessandro Pier Guidi. « Ce sera une saison particulière, notamment les Total 24 Heures de Spa à une date inhabituelle mais nous voulons tous commencer et reprendre le volant. Les attentes sont élevées mais nous n’allons pas nous dégonfler. »

Le pilote italien retrouvera son compatriote James Calado, avec qui il roule en WEC : « Je suis ravi de courir avec Alessandro et Nicklas qui, malgré sa jeunesse, a déjà montré sa pointe de vitesse. Evidemment, nous sommes là pour gagner parce que ce doit être votre objectif lorsque vous courez pour Ferrari. J’ai hâte de reprendre le volant de prendre la piste à Imola. »

Nicklas Nielsen, la nouvelle recrue, attend beaucoup de ce nouveau challenge : « C’est spécial pour moi de courir avec deux pilotes aussi expérimentés que James et Alessandro. Ce sera une incroyable opportunité d’apprendre d’eux. Pour moi, c’est une belle opportunité, et j’ai hâte de commencer ce challenge car je crois que nous avons tout ce qu’il faut pour être compétitif. »

Fidèle au championnat depuis quasiment les débuts de la série, SMP Racing rempile pour une saison supplémentaire avec une Ferrari 488 GT3 en Pro. Davide Rigon et Miguel Molina, qui roulent ensemble en WEC, seront épaulés par un nouveau venu en GT3, à savoir Sergey Sirotkin. L’ancien pilote F1 va découvrir un nouvel univers, lui qui remplace Mikhail Aleshin : « Je suis très heureux de rouler cette saison en GT World Challenge Europe avec la Ferrari 488 GT3. Je suis très motivé pour faire partie de l’équipe SMP Racing avec mes coéquipiers Miguel et Davide pour décrocher les meilleurs résultats possibles. Après les premiers essais, je suis très satisfait de notre relation avec l’équipe de notre voiture #72. J’ai maintenant les premières impressions de la 488 GT3 et je suis confiant dans mon acclimatation rapide à la nouvelle série. Espérons que nous pourrons nous battre pour les meilleures places dès la première course. Je remercie SMP Racing, Ferrari et AF Corse pour cette opportunité de poursuivre ma carrière de pilote. C’est une autre étape dans la réalisation des objectifs à long terme. »

Alors qu’il est passé plusieurs fois à côté du titre, Davide Rigon espère bien transformer l’essai cette année : « Je suis ravi de participer au championnat après l’avoir perdu d’un point alors que nous avons tout donné. Nous sommes très désireux de bien faire, et je suis heureux de retrouver Miguel à mes côtés et intrigué de voir Sirotkin faire ses débuts dans la 488 GT3. Nous ferons tout notre possible pour l’aider à être rapide dès les premières séances. Nous voulons connaître un bon championnat et faire de notre mieux, en espérant que cette fois, les résultats iront dans notre sens. » Miguel Molina est sur la même dynamique : « Je suis heureux que nous puissions participer à nouveau au GT World Challenge cette année. La saison dernière, nous avons perdu d’un point, nous voulons donc le gagner. Davide et moi nous connaissons bien, et nous essaierons d’aider Sergey à trouver rapidement la bonne alchimie avec la voiture et nous. Nous savons qu’il est très rapide et j’ai donc hâte d’être à Imola. »

Avec seulement deux autos en Pro, aller chercher les Total 24 Heures de Spa ne sera pas simple. Depuis les débuts de la 488 en 2016, le meilleur résultat d’une Ferrari dans les Ardennes belges reste une 10e place en 2018 grâce à SMP Racing. De 2011 à 2015, on a toujours vu une 458 Italia GT3 terminer dans le top 6 au général, une fois avec une auto en Pro (Vita4One), à quatre reprises grâce à une Pro-Am (AF Corse).