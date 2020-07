GTWC Europe : Baumann et Pierburg associés en Sprint chez SPS

SPS automotive-performance dispute pour la première fois un programme complet en GT World Challenge Europe Powered by AWS avec une Mercedes-AMG GT3.

L’équipe allemande dirigée par Stephan Sohn sera en piste dès la fin de semaine à Imola pour la partie Endurance avec Christian Hook, Florian Scholze et Nico Bastian. Le trio roulera en Pro-Am.

Deux semaines plus tard, ce sera le championnat Sprint à Imola avec toujours une Mercedes en piste, cette fois avec Valentin Pierburg et Dominik Baumann. Pierburg, champion Pro-Am International GT Open 2018, est un fidèle de SPS automotive-performance. Son coéquipier connaît parfaitement la Mercedes. Pierburg et Baumann ont disputé les 24 Heures de Dubai ensemble à deux reprises.