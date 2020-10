GTWC Europe, Barcelone : Vanthoor/Weerts (WRT) champions 2020 !

Quatre équipages devaient être en lice pour le titre GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint avant le départ de l’ultime course de la saison. Finalement, ils n’étaient plus que deux et le titre 2020 est pour Dries Vanthoor et Charles Weerts. Le Belgian Audi Club Team WRT remporte son septième titre en Sprint. La dernière manche de l’année est revenue à la Mercedes-AMG GT3/AKKA-ASP Team de Raffaele Marciello et Timur Boguslavskiy.

Peu de temps avant le départ de la course, deux candidats au titre ont été pénalisés à l’issue de la course 2. Engel/Stolz (Mercedes/HRT) et Altoè/Costa (Lamborghini/Emil Frey Racing) ont reçu un stop & go converti en 35s pour avoir remis en place leurs harnais et FHR (Front Head Restreint) durant le tour de sortie de la course 2. Les deux équipages ont été repoussés en dehors du top ten et donc hors de portée du titre Sprint.

Au moment de s’élancer, seul Timur Boguslavskiy pouvait empêcher Vanthoor/Weerts de rafler la couronne. Du côté de la Mercedes #88, on a fait une course solide pour s’imposer quatre ans après le succès en Sprint de Vautier/Rosenqvist. Sous le damier, Marciello/Boguslavskiy ont devancé de 2.1s l’Audi des champions 2020. La dernière marche du podium est revenue à la Lamborghini Huracan GT3/Emil Frey Racing de Feller/Grenier qui s’imposent en Silver. Tomita/van der Linde (Audi/WRT) et Altoè/Costa (Lamborghini/Emil Frey Racing) complètent le top 5. La paire Machiels/Bertolini (Ferrari/AF Corse) l’emporte en Pro-Am.

Sans les deux pénalités infligées à HRT et Emil Frey Racing, Weerts/Vanthoor auraient tout de même été sacrés. L’honneur est sauf. Cette finale 2020 s’est vite arrêtée pour Maro Engel qui a connu un accrochage au milieu du peloton dès le départ avec la Ferrari de Cheever, l’Audi de Haase et la Mercedes de Tunjo. Les quatre GT3 ont abandonné.

Rappelons que Gachet/Haase (Saintéloc Racing) sont champions en Silver et Cheever/Froggatt en Pro-Am.

