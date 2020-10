GTWC Europe, Barcelone (Libres 2) : TokSport WRT prend le dessus

Après Saintéloc Racing et Audi en Libres 1, c’est au tour de la Mercedes-AMG GT3/TokSport WRT de se hisser en haut de la feuille des temps en GT World Challenge Europe Powered by AWS à Barcelone. Le meilleur temps est revenu à la #2 d’Oscar Tunjo et Juuso Puhakka en 1:46.253. Le tandem évolue en Silver Cup. On a assisté à un doublé des Mercedes avec le deuxième temps pour l’AMG GT3/Haupt Racing Team de Maro Engel et Luca Stolz.

Les deux Lamborghini Huracan GT3/Emil Frey Racing suivent au classement.

Les chronos sont ici