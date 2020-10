GTWC Europe, Barcelone (C2) : et de trois pour Costa/Altoè (Emil Frey Racing)

Tout se jouera lors de la finale GT World Challenge Europe Powered by AWS en course 3 à Barcelone. Giacomo Altoè et Albert Costa ont ramené une troisième victoire consécutive à Emil Frey Racing.

Le tandem de la Lamborghini Huracan GT3 s’est imposé en course 2 avec 2.882s d’avance sur l’Audi R8 LMS GT3/Attempto Racing de Frédéric Vervisch et Nicolas Schöll. La dernière marche du podium est revenue à la Mercedes-AMG GT3/HRT de Luca Stolz et Maro Engel.

Charles Weerts et Dries Vanthoor (Audi/WRT), les leaders du championnat, ont pris la 4e place devant la Mercedes-AMG GT3/AKKA-ASP Team de Raffaele Marciello et Timur Boguslavskiy. Tous les candidats au titre ont terminé dans le top 5.

Avant d’aborder la finale, Weerts/Vanthoor comptent 72,5 points, contre 69,5 à Engel/Stolz, 69 à Costa/Altoè et 65 à Boguslavskiy.

Le titre en Silver Cup est tombé dans l’escarcelle de Steven Palette et Simon Gachet. Les deux pilotes français ont bien fait de miser leur saison sur la série sprint. L’équipage de l’Audi R8 LMS GT3/Saintéloc Racing a pris la 4e place d’une course remportée par Jim Pla et Benjamin Hites sur la Mercedes-AMG GT3/AKKA-ASP Team #89. Le duo franco-chilien décroche son premier succès de la saison. TokSport WRT et Emil Frey Racing complètent le podium.

La couronne est aussi jouée en Pro-Am. Chris Froggatt et Eddie Cheever ont raflé un nouveau succès, le cinquième, sur la Ferrari 488 GT3/Sky Tempesta Racing. SPS automotive-performance et AF Corse suivent au classement.

Le classement de la course est ici