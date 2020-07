GTWC Europe : Andrea Amici confirmé chez Orange1 FFF Racing Team

Après les 12 Heures de Bathurst en février dernier, Orange1 FFF Racing Team retrouve le chemin des circuits ce week-end à Imola à l’occasion du lancement de la saison GT World Challenge Europe Powered by AWS. Trois Lamborghini Huracan GT3 seront en piste sur le tracé italien.

Le seul changement de dernière minute concerne l’équipage Silver. Compte tenu des restrictions en place aux Etats-Unis, Taylor Proto ne pourra pas être de l’aventure au sein du team chinois. Florian Latorre et Baptiste Moulin seront au volant de la #555 avec à leurs côtés Andrea Amici. Le pilote italien était déjà de l’aventure chez Orange1 FFF Racing Team l’année passée à Barcelone. Amici a décroché le titre GT Asia Series en 2016 chez FFF.

Pas de changement sur la Lamborghini Huracan GT3 de pointe #63 où on retrouvera Andrea Caldarelli, Marco Mapelli et Dennis Lind. Phil Keen et Hiroshi Hamaguchi rouleront à deux en Pro-Am sur la Lamborghini #19. Le tandem a décroché la couronne Pro-Am l’année passée en Sprint.