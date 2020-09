GTWC Europe : AF Corse prend (aussi) les points de la 2e place à Imola

Si la Ferrari 488 GT3/AF Corse de James Calado, Alessandro Pier Guidi et Nicklas Nielsen a bien terminé 7e du meeting GT World Challenge Europe Powered by AWS d’Imola, l’équipage de la #51 a été crédité de 18 points (au lieu des 6 de la 7e place). Ces 18 points sont également donnés à la Porsche 911 GT3-R/GPX Racing de Pilet/Campbell/Jaminet qui a terminé à la 2e place sur la piste.

L’équipage de la #51 a écopé d’un drive through pour une vitesse non respectée sous régime de neutralisation. Finalement, les officiels ont attribué la pénalité à la mauvaise voiture puisque le nom de Niek Hommerson est mentionné sur la décision qui précisait également que Hommerson était sur la Ferrari #51. C’est donc la #52 qui aurait dû recevoir le drive through.

Les officiels ont reconnu l’erreur mais il n’est pas possible de supprimer le drive through et donc de modifier le classement. Suite à une demande de l’équipe, il a donc été décidé de donner les points de la deuxième place à l’équipage de la Ferrari #51, position qu’elle occupait juste avant la pénalité.

La course du Nürburgring a été plus compliquée pour la Ferrari #51 qui a abandonné dès le premier virage après un accrochage.