Les deux Porsche 911 GT3-R/Earl Bamber Motorsport ne passeront pas inaperçues sur les meetings GT World Challenge Asia Powered by AWS.

La Porsche #9, bleue et jaune, sera pilotée par Piti Bhirombhakdi et Will Bamber. On retrouvera Setiawan Santoso et Brenton Grove sur la seconde 911 GT3-R qui portera le dossard #911.