GT4 European Series : AGS Events ouvre son compteur avec Aston Martin

Les deux équipes françaises présentes en GT4 European Series ont connu des fortunes diverses en GT4 European Series sur le circuit de Misano, théâtre du deuxième rendez-vous de la saison. AGS Events a ouvert son compteur de succès en course 2 grâce à Valentin Haase-Clot et Théo Nouet.

Le tandem de l’Aston Martin Vantage GT4 a connu des soucis en course 1 alors qu’un très bon résultat leur tendait les bras. Une panne d’essence a mis à mal les espoirs de l’équipage de la #27. La course 2 a tourné à l’avantage des deux jeunes qui ont maîtrisé leur sujet pour l’emporter avec 16s d’avance sur la Camaro GT4/V8 Racing. Il faudra surveiller Valentin Haase-Clot et Théo Nouet cette saison pour aller chercher la couronne. AGS Events, qui débute cette saison dans le championnat européen et qui découvre par la même occasion l’Aston Martin Vantage GT4, est aussi monté sur la deuxième marche du podium de la course 2 en Am avec Gilles Vannelet et Nicolas Gomar. Mission remplie pour le team héraultais.

Dans le camp CMR, la première course n’a guère été favorable aux deux Toyota GR Supra GT4 de Castelli/Lémeret et Buret/Potty. La deuxième course a vu Timothé Buret et Antoine Potty prendre la 6e place, leurs équipiers ne pouvant faire mieux que la 13e position.