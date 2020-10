GT Open, Spa (C1) : Abril/Prette (Ferrari/AF Corse) se relancent au championnat

En s’imposant à Spa-Francorchamps lors de la course 1 du meeting International GT Open, Vincent Abril et Louis Prette (Ferrari/AF Corse) se relancent pour la course au titre. Avec cette quatrième victoire de la saison, le tandem monégasque revient à 1 petit point des leaders qui restent Miguel Ramos et Henrique Chaves (McLaren/Teo Martin Motorsport).

A l’issue des 30 tours de course, Vincent Abril et Louis Prette se sont imposés devant la Bentley Continental GT3/Team Lazarus de Fabrizio Crestani et Yannick Mettler. La dernière marche du podium est revenue à l’Aston Martin Vantage GT3/Oman Racing Team with TF Sport de Ahmad Al Harthy et Tom Canning (vainqueurs en Pro-Am). Miguel Ramos et Henrique Chaves (McLaren/Teo Martin Motorsport) terminent au pied du podium, devant Salih Yoluc et Charlie Eastwood (Aston Martin Vantage/TF Sport).

Le classement de la course est ici