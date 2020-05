GT Open : six rendez-vous en 2020…

L’International GT Open a finalisé son nouveau calendrier 2020. Six événements seront programmés, soit un de moins que le planning initial. Le meeting de Hockenheim disparaît donc du calendrier.

Jesus Pareja, patron de GT Sport, se veut confiant : « Alors que la situation résultant de la crise du Covid-19 évolue vers un retour progressif à une vie presque normale, nous prenons des mesures pour garantir une saison 2020 fluide, pratique et attrayante. Nous confirmons aujourd’hui une saison basée sur 6 événements, soit un de moins que prévu initialement. Nous regrettons qu’une date alternative viable pour le rendez-vous de Hockenheim n’ait pas pu être trouvée, mais nous sommes impatients de revenir sur ce beau circuit en 2021. Dans les circonstances actuelles, l’abandon d’un événement semblait l’approche la plus raisonnable. Nous concentrons maintenant nos efforts pour travailler avec les circuits et les autorités nationales compétentes afin d’assurer des événements sûrs et fluides pour tout le monde. »

Calendrier 2020 :

Hungaroring (12 juillet)

Paul Ricard (23 août)

Red Bull Ring (13 septembre)

Monza (27 septembre)

Spa (18 octobre)

Barcelone (1er novembre)