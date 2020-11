GT Open, Barcelone : l’Aston Martin TF Sport vainqueur, Ramos/Chaves (McLaren) champions contestés

La saison 2020 de l’International GT Open s’est achevée cet après-midi dans la confusion sur le circuit de Barcelona-Catalunya avec la douzième et dernière manche du Championnat. Elle était décisive pour l’attribution du titre pilotes et Miguel Rramos et Henrique Chaves (McLaren 720S GT3 Teo Martin Motorsport #59) ont été déclarés champions après que Louis Prette et Vincent Abril (Ferrari 488 GT3 AF Corse/APM Monaco #17 aient reçu une pénalité après une fin de course très mouvementée, mais le team AF Corse a fait appel de cette pénalité, et en conséquence le titre de Ramos/Chaves est encore en suspens, Teo Martin Motorsport ayant pour sa part déposé un appel après la course 1.

La course

Louis Prette était parti en pole avec la Ferrari #17 et le Monégasque conservait la première place au départ.

Il était cependant pressé par la McLaren de Chaves qui prenait la tête de la course alors que Prette était sorti large dans le premier virage. Allam Khodair était troisième avec la McLaren Teo Martin #18 et Joe Osborne quatrième avec la McLaren Optimum Motorsport #72.

Chaves creusait peu à peu l’écart, celui-ci culminant à près de 6 secondes au 14ème tour. Les deux pilotes stoppaient dans ce même tour, avec les handicaps afférents à chaque équipage. Ramos prenait le relais de Chaves et reprenait la piste avec 17 secondes d’avance sur Abril qui avait remplacé Prettte.

Au 21ème tour, l’écart était tombé à 11 secondes entre les deux pilotes (avec deux secondes de plus à ajouter à la Ferrari qui ‘avait pas entièrement respecté son handicap pendant le pitstop). Jens Moller était troisième avec la Honda NSX GT3 RENO Racing #33), Marcello Hahn quatrième avec la McLaren #18 et Charles Eastwood cinquième avec l’Aston Martin TF Sport #34.

Abril revenait peu à peu sur la McLaren et était bientôt dans son sillage à l’approche de la fin de course. A 3 tours de l’arrivée il portait une première attaque, mais Ramos résistait. Dans l’avant-dernier tour, il tentait de passer à l’intérieur, mais la McLaren et la Ferrari se touchaient, Ramos s’échouant dans le bac à gravier, ce qui provoquait l’intervention du safety car et amenait la victoire de l’Aston Martin de Eastwood/Yoluc.

Fabrizio Crestani/Yannick Mettler (Bentley Continental GT3 Team Lazarus #26 terminaient deuxièmes et Christian Klien/Patryk Krupinski (Mercedes-AMG GT3 JP Motorsport #88 troisièmes).

La Ferrari de Vincent Abril était pénalisée de 10 places par la Direction de Course.

Le classement provisoire de la course est ici

Le classement pilotes, en attendant les résultats des appels, s’établit comme suit : Ramos.Chaves champions avec 114 points, devant Eastwood/Yoluc, 112 et Abril/Prette,110.

