GT Open : 19 GT3 pour le lancement de la saison 2020 à Budapest

La saison 2020 de l’International GT Open débute ce week-end en Hongrie avec 19 GT3 au départ. La situation actuelle fait que les forces en présence ont quelque peu évolué depuis les annonces du printemps dernier. Sept marques seront représentées pour ce premier rendez-vous qui se tiendra à huis clos.

Si les années passées la Lamborghini Huracan GT3 était très présente dans la série managée par GT Sport, il en est tout autre cette saison avec une seule Huracan GT3 présente en Hongrie. ARC Bratislava et Miro Konopka seront de la partie en Am. Cinq autres GT3 sont attendues dans la classe Am. Les Polonais de Olimp Racing aligneront une Audi R8 LMS GT3 pour Stanislaw Jedlinski. AKM Motorsport fera rouler une Mercedes-AMG GT3 aux couleurs Kaspersky pour deux pilotes russes, à savoir Alexander Moiseev et Alexey Nesov. Antonelli Motorsport s’occupera de la partie technique de la Mercedes. Niki Leutwiler roulera en solo sur la Porsche 911 GT3-R/PZ Oberer Zürichsee by TFT. GetSpeed Performance poursuit son engagement avec une Mercedes confiée à Florian Scholze et Jens Liebhauser. Philippe Prette et Angelo Negro défendront les couleurs Ferrari chez AF Corse.

La classe Pro-Am s’annonce animée avec les deux McLaren 720S GT3/Optimum Motorsport de Brendan Iribe et Ollie Millroy d’un côté, James Pickford et Nick Moss de l’autre. Attention à la Mercedes-AMG GT3/GetSpeed Performance de Fabian Schiller et ‘Max’. Teo Martin Motorsport aura une McLaren 720S GT3 en Pro-Am pour Marcelo Hahn et Allam Khodair. HTP Winward Motorsport aura en charge une Mercedes partagée par Nico Bastian et Markus Sattler. Mateusz Lisowski et Marcin Jedlinski rouleront sur une Audi R8 LMS GT3/Olimp Racing. L’autre équipe polonaise sera JP Motorsport avec une Mercedes pour Christian Klien et Patryk Krupinski.

Quatre GT3 composent pour le moment la classe Pro. AF Corse fera rouler une Ferrari 488 GT3 pour Vincent Abril et Louis Prette. Lazarus Racing sera de la partie avec une Bentley Continental GT3 confiée à Yannick Mettler et Fabrizio Crestani. Le camp Aston Martin sera représenté par la Vantage GT3 de Salih Yoluc et Charlie Eastwood. Quant à la McLaren 720S GT3/Teo Martin Motorsport de pointe, elle sera partagée par Miguel Ramos et Henrique Chaves.

Il reste encore quelques équipages à finaliser, notamment celui de la seconde Bentley/Lazarus où seul Stefano Coletti est confirmé pour le moment. Même chose sur la troisième McLaren 720S GT3/Teo Martin Motorsport où le coéquipier de Christian Hahn n’est pas encore connu.

Jesus Pareja, patron de GT Sport, se réjouit de pouvoir enfin débuter la saison : “Nous sommes ravis de pouvoir reprendre la piste. Ce que nous avons vécu est une situation sans précédent et presque impensable qui a eu un impact sur la vie normale de nous tous, en tant qu’individus, entreprises et organisations. La pandémie, on le sait, n’est pas terminée, nous ne sommes pas revenus à la vie normale, mais les conditions permettent de reprendre la course sous certaines conditions. Notre objectif pendant cette période a été de préserver la saison 2020 en adaptant notre calendrier, en mettant en place des protocoles et des mesures de santé et de sécurité qui minimisent les risques au maximum.

“Nous sommes heureux de voir que nous avons réussi, avec nos équipes, pilotes, sponsors et partenaires, à mettre sur pied un package très attractif, malgré les difficultés et les changements auxquels tout le monde a été confronté, et c’est un signe très encourageant pour le présent et le futur. Nous les remercions tous pour leur confiance et je suis sûr que tous ensemble nous allons affronter la tempête, offrir un spectacle formidable sur la piste et profiter de ce que nous aimons : la course !”

L’Euroformula Open et la GT Cup Open Europe seront elles aussi en Hongrie.

Les essais privés débuteront jeudi avec deux sessions de roulage.