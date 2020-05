Gros plan sur les Ferrari 550 Maranello au Mans en miniatures…

Avant d’attaquer l’histoire mancelle de ces Ferrari 550 Maranello GT1 concues par Prodrive, faisons un point pour apporter quelques précisions…

Care Racing, Prodrive, Veloqx… Qui fait quoi ? Care Racing (Development) est la filiale automobile de “Care Group”, groupe international créé par Frédéric Dor il y a plus de quarante ans et regroupant plusieurs secteurs d’activités à travers le monde. Care Racing finance tout le programme de développement de la Ferrari 550 Maranello GTS en restant propriétaire de celui-ci et assure le soutien logistique pour les différents clients du programme. Frédéric Dor, homme d’affaires mais également passionné de sport automobile, s’est adonné aux plaisirs du pilotage sur diverses manches du championnat du Monde des rallyes (WRC) dans les années 90 avant de s’attaquer aux courses sur asphalte et plus particulièrement à l’endurance. C’est au début de l’année 2001 que le programme fut lancé chez Prodrive qui s’est donc occupé de concevoir et d’assembler la voiture, l’engagement se faisant ensuite sous la bannière “Veloqx Prodrive”. Précisons également que Ferrari ne s’est jamais impliqué dans ce programme Prodrive, préférant se concentrer sur sa propre GTS, la 575 qui a connu une carrière bien plus terne que la 550.

2002 : Prodrive #58 (Rickard Rydell, Alain Menu, Tomas Enge)

Bien que la Ferrari 550 Maranello by Prodrive ait déjà foulé certains circuits au cours de l’année 2001, c’est en 2002 que les premiers tours de roues de la superbe italo-anglaise sur le circuit de la Sarthe ont eu lieu. Les débuts se passent plutôt bien avec le meilleur temps de la catégorie GTS obtenu lors de la Journée Test. La Ferrari est pilotée par Tomas Enge, Rickard Rydell et Alain Menu, et floquée du #58. Pour la course, l’équipage reste inchangé et lors des essais officiels le résultat sera identique à la journée test puisque la pole position sera faite dans cette catégorie. Catégorie qui est pourtant le terrain de jeu des américaines avec une pléiade de Chrysler Viper, Chevrolet Corvette et autre Saleen S7-R. Pour ses débuts sur un double tour d’horloge, les relais se sont enchaînés les uns après les autres sans le moindre souci, conservant le leadership de la catégorie GTS depuis le départ. Leadership qui changera de camp (Corvette Racing) lors de l’abandon de la belle italienne un peu avant cinq heures du matin sur début d’incendie dans les virages du karting après avoir été vue au ralenti dans les virages Porsche. C’en était donc fini pour la seule et unique Ferrari 550 engagée en GTS mais dont les remarquables débuts pouvaient laisser présager d’une redoutable concurrente pour les courses à venir !

2003 : Veloqx Prodrive Racing #88 (Tomas Enge, Peter Kox, Jamie Davies) – Veloqx Prodrive Racing #80 (Kelvin Burt, Anthony Davidson, Darren Turner) – Luc Alphand Aventures #72 (Frédéric Dor, Luc Alphand, Jérôme Policand)

Douze mois plus, pour cette deuxième tentative, l’armada Ferrari 550 GTS a triplé ! Ce sont deux engagements officiels du “Veloqx Prodrive Racing” qui sont présentés dans la Sarthe, avec deux nouveaux châssis. L’équipe française Luc Alphand Aventures (qui délaisse de ce fait sa Porsche et la catégorie GT) roulera avec le châssis officiel de l’année précédente. Aux essais, on prend les mêmes et on recommence ! C’est une nouvelle pole en GTS pour les rouges de Prodrive avec la #88 pilotée par Tomas Enge, Jamie Davies et Peter Kox. Tomas Enge, seule recrue reconduite en 2003 s’est encore adjugé le meilleur chrono à bord sa Ferrari, améliorant de près d’une seconde le temps de 2002. Grâce à la voiture soeur, la #88, emmenée par Darren Turner, Anthony Davidson et Kelvin Burt, c’est le doublé aux essais qui est réalisé. Turner qualifie l’auto à une seconde et demie du tchèque. A trois secondes de la #88, on trouve en quatrième position du GTS la Ferrari 550 “bleue” du Luc Alphand Aventures. Jérôme Policand, secondé par Luc Alphand et Frédéric Dor, s’est montré le plus rapide du trio.

En course, la consécration est au rendez-vous pour Prodrive et c’est l’équipage parti en pole (#88) qui réalise une course parfaite (un seul tête-à-queue sur 24 heures de course) et sans ennuis techniques qui l’emportera avec dix tours d’avance sur sa poursuivante directe, la Chevrolet Corvette C5-R #50. L’épreuve sera bien moins calme pour la 550 bleue qui perdra plus de trois heures au stand (cardans, embrayage et boite de vitesses) et ne pourra espérer mieux qu’une cinquième position de catégorie mais à trente huit boucles de la #88. La #80 quant à elle ne verra pas l’arrivée. Une sortie de piste de Davidson à Mulsanne avant le levé du jour viendra stopper la course de l’équipage.

2004 : Prodrive Racing #65 (Colin McRae, Rickard Rydell, Darren Turner) – Prodrive Racing #66 (Alain Menu, Peter Kox, Tomas Enge) – Larbre Compétition #69 (Christophe Bouchut, Olivier Dupard, Patrice Goueslard)

Forte d’une victoire de classe douze mois auparavant, la Ferrari 550 GTS est de retour pour défendre son titre et ce sont de nouveau trois exemplaires qui sont engagés en 2004.Les deux châssis officiels sont désormais représentés uniquement sous la bannière Prodrive, Veloqx étant inscrit dans la catégorie LMP1 avec deux Audi R8. Prodrive présente deux autos possédant plusieurs évolutions aéro (bouclier avant, aileron arrière, …) mais aussi une recrue de choix parmi les pilotes avec un Champion du Monde des rallyes dans l’équipage ! Colin McRae sera le coéquipier de Darren Turner et Rickard Rydell sur la #65 et la #66 aura à son volant Peter Kox, Tomas Enge et Alain Menu, les deux premiers cités étant les vainqueurs en titre du GTS. Comme en 2003, c’est une équipe française qui engage la troisième 550 Maranello de cette édition. Il s’agit de Larbre Compétition qui prend ainsi le relais du Luc Alphand Aventures. Le team roulant avec le châssis officiel qui a abandonné l’an dernier et qui porte maintenant le #69, Christophe Bouchut, Olivier Dupard et Patrice Goueslard s’en partagent le volant.

“Jamais deux sans trois”… C’est ce que dit le proverbe et c’est ce que va nous démontrer Tomas Enge avec une troisième pole GTS consécutive, même si celle-ci fut obtenue “dans la douleur” (des mécanos) qui ont passé plus de deux heures et demie à remettre en état la #66, victime d’une sortie de piste durant la première partie des essais. Le Tchèque a repris la piste à quelques minutes de la fin de séance, parvenant à arracher la pole devant les deux Corvette officielles pour moins d’une demie seconde. Je suis certain que ceux qui comme moi ont vécu ces quelques minutes en bord de piste s’en souviennent encore ! le spectacle était partout ! Sur la piste, avec Enge qui nous offrait une prestation de folie, dans les stands Corvette et Prodrive où tous les yeux étaient rivés sur les écrans et les timings, avec des espérances différentes bien sûr, mais aussi dans le public où les cris et applaudissements envahissaient les tribunes lors du passage de l’italienne ! Et que dire du speaker qui ne faisait autre que d’alimenter cette ferveur … Un grand moment de cette édition…Les #65 et #69 se sont classées quatrième et cinquième de la catégorie.

Une fois le départ donné, c’est une nouvelle fois une lutte sans merci que nous offrira ce duel Ferrari – Corvette. Hélas pour les rouges, quelques sorties de piste et de nombreux soucis techniques viendront mettre à mal la course des Ferrari 550. Aucune des trois autos ne sera épargnée et le classement final s’en ressentira avec les 3e (#65), 4e (#66) et 5e (#69) positions du GTS après 24 heures de course, laissant les Corvette prendre leur revanche sur 2003 en réussissant le doublé.

2005 : Larbre Compétition #50 (Vincent Vosse, Olivier Dupard, Patrice Goueslard) – Cirtek Motorsport #61 (Christophe Bouchut, Alexei Vasiliev, Nikolai Fomenko) – BMS Scuderia Italia #51 (Fabrizio Gollin, Christian Pescatori, Miguel Ramos) – BMS Scuderia Italia #52 (Toni Seiler, Matteo Malucelli, Michele Bartyan)

Ce ne sont pas moins de quatre Ferrari 550 Maranello qui seront au départ de cette édition mais sans présence officielle de Prodrive puisque les Britanniques sont désormais engagés dans un programme usine Aston Martin avec la présence de deux DBR9 GT1. Outre une seconde présence consécutive de Larbre Compétition (#50) avec l’équipage Patrice Goueslard, Vincent Vosse et Olivier Dupard, ce sont deux autos qui sont alignées par la BMS Scuderia Italia, plutôt habituée aux joutes du FIA-GT, avec les #51 (Christian Pescatori – Fabrizio Gollin – Miguel Ramos) et #52 (Matteo Malucelli – Toni Seiler – Michele Bartyan). La dernière 550 présentée est un engagement du Cirtek Motorpsort (#61). Alex Vasiliev et Nikolaj Fomenko rouleront dans la belle italienne revêtue d’un robe bleue et auront comme coéquipier Christophe Bouchut.

Christophe Bouchut au volant de la #61 réalise le quatrième temps des essais derrière les usines que sont Aston Martin et Corvette. Vincent Vosse (#50 Larbre Compétition), Christian Pescatori et Matteo Malucelli (#51 & #52 – BMS Scuderia Italia) suivent ensuite dans la hiérarchie GT1 avec les 6e, 7e et 8e positions.

Après un début de course sans encombres, mais assez loin des positions de tête occupées par les usines qui n’amusent pas le terrain, la BMS va perdre ses deux Ferrari (#51 et #52) en moins de trente minutes, les deux sur sortie de piste peu après vingt heures. Pour Larbre Compétition (#50) et Cirtek Motorsport (#61), hormis quelques excursions hors piste, des crevaisons et de petits soucis techniques (fond plat pour la #50), la course sera plus calme et ce sont respectivement les 4e et 5e places en GT1 qui viendront récompenser les deux équipes.

2006 : Larbre Compétition #50 (Patrick Bornhauser, Jean-Luc Blanchemain, Gabriele Gardel) – Convers MenX Team #67 (Alexei Vasiliev, Robert Pergl, Peter Kox) – Russian Age Racing #61 (Nigel Smith, Tim Sugden, Christian Vann)

Malgré une auto “vieillissante” face aux Chevrolet Corvette C6-R et Aston Martin DBR9, ce sont tout de même trois 550 Maranello qui sont engagées au départ de la course en 2006. Larbre Compétition est de nouveau en piste pour une troisième classique consécutive, toujours avec le #50 et au volant de l’italienne, Gabriel Gardel, Patrice Bornhauser et Jean-Luc Blanchemain. Figurent aussi parmi les engagés, le “Russian Age Racing” (anciennement Cirtek Motorsport dont l’auto porte encore le sticker sur le pare-brise) avec une auto affublée du #61 (Christian Vann – Tim Sugden – Nigel Smith) et le “Convers Menx Team”. Cette équipe posant sur la piste une Ferrari 550 avec une robe majoritairement noire portant le #67. Robert Pergl, Alexey Vasiliev et Peter Kox se relaient à son volant.

Preuve en est que lorsque cette 550 GT1 est bien emmenée, elle peut encore faire de belles choses et Peter Kox le prouvera aux essais en qualifiant la #67 (Convers MenX Team) au cinquième rang des GT1 (douze engagés en catégorie) à seulement une seconde et demie de Tomas Enge (qui signait là sa 5e pole consécutive en GTS/GT1) au volant de son Aston Martin DBR9. Tim Sugden (Russian Age Racing #61) et Gabriel Gardel (Larbre Compétition #50) ne signant respectivement que les dixième et douzième rangs de classe à plus de sept et neuf secondes de Enge.

Pour la première fois depuis les débuts en Sarthe de la Ferrari 550 Maranello, aucune des trois autos au départ ne sera à l’arrivée ! De nombreux problèmes sont venus contrer la bonne marche des italiennes en piste. Pour Larbre Compétition (#50), crevaison, aile arrière droite, éclairage, fond plat, sortie de piste et embrayage, pour la #61 (Russian Age Racing), crevaison, capot arrière, radiateur et pour finir des soucis moteur qui viendront stopper la course de l’équipage. Multiples sorties de piste, crevaison et soucis techniques retarderont également la Ferrari du Convers MenX Team (#67) jusqu’à ce choc fatal dans le mur de pneus aux virages Porsche. Une année à oublier pour les amoureux de cette Ferrari 550 Maranello.



2007 : Convers MenX Racing #67 (Alexei Vasiliev, Tomas Kotska, Robert Pergl)

Pour sa dernière participation aux 24 heures du Mans, une seule 550 Maranello sera inscrite sur la liste des engagés. Il s’agit du Convers Menx Team qui retente l’aventure mancelle après son échec de 2006 avec une auto à la livrée inchangée où Tomas Kostka remplace Peter Kox dans le baquet de la Ferrari toujours affublée du #67, aux côtés de Alexei Vasiliev et Robert Pergl.

Peter Kox n’étant plus là, la performance s’en ressent et c’est la dernière des quatorze positions du GT1 que l’équipe décroche à plus de dix neuf secondes de Christophe Bouchut au volant d’une DBR9 Larbre Compétition.

Sur la performance pure, il semblait difficile d’atteindre le haut de la hiérarchie en GT1 face aux Aston Martin, Chevrolet Corvette et autres Saleen, l’équipage a semble t-il jouer la course “d’attente” en adoptant un rythme régulier. Bien lui en a pris puisque à part quelques excursions hors piste, un accrochage avec une Corvette du Luc Alphand Aventures en début de course et une crevaison, c’est à la quatorzième place du général (huitième de classe) que finiront Vasiliev, Pergl et Kotska pour cette ultime apparition d’une Ferrari Maranello “by Prodrive”.