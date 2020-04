Gros plan sur la collection de miniatures d’Audi LMP1 de Franck Boulay

Partons aujourd’hui à la découverte d’une nouvelle collection miniatures avec son heureux propriétaire, Franck Boulay. Comme beaucoup, Franck a axé sa collection sur un thème bien précis plutôt que d’acquérir un peu tout ce qui lui plaisait. Bien qu’ il possède quelques miniatures “hors thème”, il s’est un jour orienté vers les “Audi des 24 Heures du Mans”.

Vaste collection quant on connait la quantité de prototypes de la firme Allemande d’Ingolstadt ayant pris le départ de l’épreuve Sarthoise ! Mais ce défi n’a point effrayé ce passionné qui s’est donné les moyens (pas seulement financiers) de réussir son objectif.

Pourquoi Audi ? Que représente cette marque pour vous en Endurance ?

“J’ai choisi Audi pour plusieurs raisons. J’ai toujours aimé cette marque et adoré la R8C de 1999. Ce fut pour moi une déception lorsqu’ils ont choisi les voitures “ouvertes” pour les années qui suivirent, mais c’est à ce moment que j’ai suivi l’histoire d’Audi en endurance. Cette marque représente la fidélité et l’esprit de l’endurance à mes yeux et même si c’est un constructeur avec de très gros moyens financiers, cette équipe et ses membres, chapeautés par le Dr Ullrich et R. Joest, restent très abordables dans le paddock. Et puis Allan McNish étant le pilote que j’affectionne tout particulièrement, cela n’a fait que conforter mon choix de m’orienter vers les Audi des 24 Heures du Mans.”

Quand avez-vous débuté cette collection ?

“Fin 2010, début 2011, le moment ou je me suis dit “allez on y va”, et le moment de mon premier achat.”

Quel a été le déclencheur pour commencer ?

“En fait je suis co-administrateur sur un forum sur le sport automobile où à peu près toutes les disciplines y sont représentées avec notamment une catégorie miniature où chacun partage ses collections et ses achats. A force de regarder les magnifiques collections en tous genres de chacun des membres, je me suis dit pourquoi pas moi et comme ça je pourrais moi aussi profiter, pour le plaisir des yeux, tout au long de l’année de mes modèles préférés dans ma vitrine. Après quelques discussions avec un ami disparu qui collectionnait les modèles des 24 Heures du Mans et plus particulièrement les Porsche, il m’a convaincu et “refilé” ce joli virus. En fait c’est plus ou moins une logique, quel petit garçon n’a jamais joué aux petites voitures pendant son enfance….”

Du fait du nombre importants de versions, les Audi sont-elles plus faciles à trouver que les autres ?

“Oui et non, ça dépend des modèles et du fabricant. Les R8C ont été très dures à trouver à des prix raisonnables. Pour les autres, avec un peu de patience on arrive à trouver tout ce que l’on souhait.”

Vous collectionnez les Audi du Mans. Pourquoi ne pas étendre cette collection aux autres modèles Audi comme les GT3 (Nürburgringing, Spa, etc….) ?

“Ce n’est pas dans les projets car ma collection tourne autour du Mans et uniquement Le Mans. Le frein d’étendre aux GT3 c’est le budget. C’est un plaisir mais il y a d’autres priorités. Par contre il y a quelques temps, on m’a suggéré d’élargir ma collection aux Audi “Médical Car”, “Safety Car” (etc..) des 24 Heures. Chose à laquelle je n’avais songé auparavant et qui finalement sera sur ma liste d’achats futurs.”

Quel est votre budget annuel en moyenne pour les miniatures ?

“Je n’ai pas forcément de budget mais il faut rester raisonnable. J’ai une “caisse” spéciale miniatures que je remplis en fin de mois quand le budget me le permet. Comme ma collection a débuté depuis peu et que j’ai choisi les Audi au Mans j’ai préféré faire plusieurs grosses commandes au départ pour limiter les frais de port. Certains modèles ne peuvent se trouver qu’en fouillant sur le net et il faut donc être patient et les acheter une par une. Et puis le budget est aussi dicté en fonction du fabricant et de la rareté de l’objet !

Vous possédez d’autres miniatures que les Audi ?

“Oui car au tout début j’avais comme thème les prototypes des 24 Heures du Mans. Alors pourquoi Le Mans ? Tout simplement parce que je suis Manceau et que cette course était le rendez vous à ne pas manquer pour tous les passionnés d’automobiles de la région ! Je possède les Peugeot 908 des équipes ORECA et Pescarolo, ainsi que celle qui a gagné en 2009 ou encore la Deltawing de 2012. Et puis quelques autres dont certaines ont fait l’histoire des 24 heures ou dont les décorations m’ont plu.”

Quel est le tout premier modèle que vous avez acheté ? Vous vous en souvenez ?

“Oui et non car en fait c’est un lot d’une dizaine de voitures des 24 Heures et dans ce lot il y avait la Mazda 787B, grande gagnante de l’édition 1991. Hasard ou pas, le vendeur habitait à seulement quelques kilomètres de l’ami qui m’avait convaincu de me lancer dans les miniatures. Je lui demandais donc d’aller voir leurs états pour valider la transaction (surtout la 787B) et me confirme que je peux les acheter. Et bien que le vendeur m’annonça ne plus avoir la Mazda, je pris quand même le lot. Quelques jours plus tard j’ai reçu un petit colis avec la 787B dedans. Mon ami s’était arrangé avec le vendeur pour me l’offrir personnellement.”

