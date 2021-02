Grasser Racing Team confirme quatre Lamborghini Huracan GT3

L’année 2021 est importante pour Grasser Racing Team. L’écurie autrichienne, qui fête cette année son 10e anniversaire, va avoir un programme d’envergure avec une présence en Amérique et en Europe.

En plus de l’IMSA et du Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, l’équipe de Gottfried Grasser sera présente en ADAC GT Masters avec pas moins de quatre Lamborghini Huracan GT3.

En associant Mirko Bortolotti à Albert Costa, Grasser Racing Team met de sérieux atouts dans son jeu. Ce sera la première fois que les deux seront dans la même auto dans un championnat sprint. Comme en 2020, Steijn Schohorst et Tim Zimmermann se partageront le volant d’une Lamborghini. Rolf Ineichen, l’homme aux 36 victoires de classe dans la série, fera cause commune avec Frank Perera, pilote officiel Lamborghini Squadra Corse. Le quatrième duo sera annoncé ultérieurement.