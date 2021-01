GPX Racing, le son et les affiches…

GPX Racing est une équipe de course mais la compétition n’est pas uniquement son domaine d’activité. Parmi les autres branches de GPX Extreme, on retrouve GPX Historic, eGPX, GPX Store et GPX Forrest.

On pourrait même rajouter GPX Music avec Mirage de Son. La musique électro rythme le son des Total 24 Heures de Spa, épreuve remportée par GPX Racing en 2019. Mirage de Son a mis en musique le départ, le coucher de soleil, la nuit, le jour et l’arrivée. Vous entendrez même la Porsche 911 GT3 R.

Il y a la musique mais il y a également les affiches GPX Racing imaginées par Last Corner. On ne va pas y aller par quatre chemins, elles sont toutes magnifiques. Chaque course a sa propre affiche et croyez-nous, vous pouvez commander les yeux fermés.