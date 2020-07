GPX Racing lance sa structure virtuelle eGPX

A quelques semaines du lancement du GT World Challenge Europe Powered by AWS où GPX Racing sera présent avec deux Porsche 911 GT3-R pour la gagne, le team victorieux des dernières Total 24 Heures de Spa diversifie ses activités en lançant une équipe virtuelle qui prend le nom de eGPX.

eGPX a déjà une expérience heureuse dans le monde du virtuel avec le titre de Louis Delétraz en SRO E-Sport GT Series. Son père Jean-Denis aura le rôle d’ambassadeur de la nouvelle structure virtuelle.

Pierre-Brice Mena, responsable de GPX Racing : « Ce succès en SRO E-sport GT Series PRO est valorisant car ce championnat était très relevé. De nombreux teams renommés et même des constructeurs ont joué le jeu. Je suis heureux de pouvoir compter sur un ambassadeur du calibre de Louis, qui s’est beaucoup impliqué en consacrant de nombreuses heures à la préparation de chaque course. Pour notre projet eGPX, qui sera la véritable filière virtuelle de l’équipe de course, nous allons créer un team de simracers pour viser d’autres victoires mais également accompagner de jeunes pilotes dans leur apprentissage et la préparation de leurs programmes réels ! »