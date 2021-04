GPX Martini Racing ‘on the track’

Il faudra désormais s’y habituer, GPX Racing n’est plus aux couleurs Gulf. L’écurie dirigée par Pierre-Brice Mena continue tout de même de faire référence à l’histoire du sport auto. On parle maintenant de GPX Martini Racing. Difficile de faire plus iconique.

Dès Monza, la Porsche 911 GT3 R de Mathieu Jaminet, Earl Bamber et Matt Campbell reprend la livrée de la 917 de Helmut Marko et Gijs van Lennep. Vous comprenez mieux la raison du passage au numéro #22 de la 911 GT3 R.

“L’idée nous est venue à l’automne dernier”, a déclaré Pierre-Brice Mena à Endurance-Info. “Nous avons cette livrée Gulf iconique depuis quelques années et GPX Racing était prêt à changer de déco. On s’est demandé sur quoi nous pourrions travailler. On s’est dit qu’il y avait quelque chose à faire avec Martini, un peu à l’image de ce que nous avons fait l’an dernier avec la Targa Florio.”

Photo: Michele Scudiero

2021 marque le 50e anniversaire de la victoire de la Porsche 917 ‘Martini’ aux 24 Heures du Mans. GPX Racing a donc voulu mixer l’héritage et le moderne. L’idée a suivi son chemin et la marque, créée par Alessandro Martini et Luigi Rossi en 1863, a été séduite par le projet. Entre Porsche et Lancia, les célèbres couleurs de la marque de vermouth sont indissociables du sport automobile.

“L’histoire est belle et nous sommes ravis que le projet ait pu aller à son terme”, souligne Pierre-Brice Mena. “Débuter le championnat en Italie est encore plus symbolique même si nous aurions préféré que le public soit de la partie pour en faire un bel événement.”

GPX Martini Racing possède trois Porsche 911 GT3 R qui porteront les numéros #21, #22 et #23. Celle qui va rouler ce week-end en Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS reprend la livrée du Mans 1971. On a revu par la suite Martini avec Lancia du temps du Group C. Le célèbre ”on the rocks” se transforme en “on the track”.